Ida (36): Manžel mi vyhrožoval rozvodem, pokud nesplním, co chce. Bylo to ponižující a ošklivé

Když byste je sledovali na nějaké společenské akci, vůbec by vás nenapadlo, že mají ve vztahu problémy. Hýřili vtipy, bavili se, smáli. Ovšem jen co spadla "opona", všechno se obrátilo. „Bylo to jako noc a den. Temno přicházelo, když jsme byli jen sami dva. Dominik se přestal přetvařovat. A vlastně já také,“ vzpomíná Ida.

Rodičům jsem o tom říct nemohla

Její rodiče spolu byli úžasných dvaašedesát let, než její tatínek zemřel. Vždycky jí říkali, že manželství je posvátné a tak k němu má přistupovat. „Bála jsem se svěřit, že mám problémy. Natož abych nahlas mluvila o rozvodu. To vůbec nepřipadalo v úvahu. Naši by se mnou potom dlouho nepromluvili.”

A tak všechno dusila v sobě. Vztek, smutek i touhy po normálním životě. Její partner to moc dobře věděl. „Několikrát jsem mu o svých pocitech řekla. Jen se mi vysmál. Řekl, že když se mi nelíbí být s ním ve vztahu, ať se klidně rozvedu. Nebo ať dělám to, co chce on, a pak bude dobře. Chápete to? Vyhrožoval mi rozvodem, naprosto sprostě,“ kroutí hlavou Ida.

Všechno špatné je k něčemu dobré

Dominik ale šel ještě dál. „Udělal si ze mě služku. Uklízela jsem, prala, vařila, všechno. Když byl v dílně, klidně si mě poslal pro pivo a tak dále. Vygradovalo to jednou v létě, když jsme byli s přáteli. To byl vždycky takový můj útěk od reality, ale tentokrát se to změnilo v peklo.”

Jako vždy se několik známých opilo, někdo více, někdo méně. „Chlapi se začali hecovat. Klasika, však to znáte. Ale Dominik se chlubil, že když mi přikáže, abych se svlékla, tak to udělám. Všichni to brali jako vtip, ale on to dovedl až do krajnosti. Bylo to strašně trapné, i ostatní koukali a nevěřili, co se děje. A já? Svlékla jsem se,“ přiznala Ida.

Mezi společné přátele už nikdy nešla. Styděla se přesto, že jí mnohokrát volali a přemlouvali ji. Přesto ale na té události našla něco pozitivního. „Odhodlala jsem se a konečně jsem ho poslala někam. Za měsíc jsem podala žádost o rozvod. A světě, div se, rodiče to pochopili. Takže jsem vlastně paradoxně ráda za to, že mě kamarádi viděli nahou.“

(v příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační)

