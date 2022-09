Puberťačka z Pojišťovny štěstí: Nikol Štíbrová má dnes dva syny, firmu i dům vedle Zemana. S Kynclem to ale nevydrželo

Pro mnoho žen se stala vzorem svým životním příběhem, který by si asi sama nevybrala. Když se svým tehdejším partnerem Martinem Kynclem počali v Thajsku jejich syna Mathiase, prý protože přijeli v období dešťů a nudili se, ještě netušila, že se rozejdou jen pár měsíců po jeho narození. Přes počáteční šok se najednou stala pro svoje fanynky vzorem matky samoživitelky, která se postavila na vlastní nohy a dnes žije svůj luxusní sen. Cesta k němu byla ale trnitá. Nebyla na to však sama.

Vztah nemůže vydržet jen kvůli dítěti, řekla

Při rozchodu s Martinem se žádná velká dramata nekonala. Byť už bývalí partneři, dál bydleli blízko sebe, aby syn ani o jednoho z nich nepřišel, a fungovali naprosto perfektně bez dohadů. Dokonce když si našli nové partnery, velmi rychle je přijali mezi sebe. Důvodem nebyla nevěra nebo nesnesitelné hádky. Dvojice zkrátka zjistila, že spolu nejsou šťastní a dál se snažit o vztah nechtějí. „Řekla bych, že partnerství, která nemají pevné základy, nemůžou tak velkou změnu jako narození dítěte přežít,“ nechala se tehdy slyšet.

Otcem Nikol Štíbrové je PaedDr. Luděk Štíbr, člen zastupitelstva města Rakovník za ODS.

Možná právě v té době utužila vztahy se svými kamarádkami herečkou Veronikou Arichtevou, manželkou režiséra Bisera Arichteva, a zpěvačkou Martinou Pártlovou. Jejich přátelství, okořeněné netradičním humorem, velmi rychle přerostlo do výdělečného byznysu. Založili firmu 3v1 s. r.o. a prodávají například krabičku první záchrany na rande, kde nechybí kondom a tanga, nebo oblečení s nápisy "Bude prdel", "Den jako korálek", "Pořád hratelná" apod.

Jak vzniklo 3v1

Tyto tři inspirativní dámy jsou důkazem toho, že i z menší legrace může být jednou obrovský byznys, za který si všichni postavíte luxusní baráky! Začalo to pořadem Prostřeno, když parodovaly typické hlášky, které se objevily na televizních obrazovkách. Pokračovalo to přes společné streamy na sociálních sítích až k módnímu byznysu jen tak pro radost. Tomu, který jim nyní jen tak pro radost vydělává miliony.

Všechny si za dobu fungování jejich společné firmy postavily nebo koupily hotové haciendy. Štíbrovic děvče postavilo svůj vysněný dům, který jí namalovala maminka, v Lánech, Arichteva koupila dům k rekonstrukci za Prahou a Pártlovka se usadila za Prahou na Herinku. A ani u jedné z dam nejde o nemovitost za pár korun. Možná i proto je sortiment e-shopu 3v1 neustále rozšiřován!

Petr Leitgeb, nejhezčí chlap na planetě

Co osud nechtěl, Štíbrová potkala svého starého známého a vyklubala se z toho láska jako trám. Petr Leitgeb vedl kavárnu IF Café, vystupoval i v mezinárodní cukrářské akademii. A aby toho nebylo málo, vzhledem k popularitě jeho, dnes již manželky, se z něj stává poměrně výkonný influencer. Ačkoliv Nikol je na pozornost zvyklá, Petr na to šel postupně.

Dnes spolu žijí v obrovském luxusním domě v Lánech, do kterého Petr neměl investovat takovou měrou jako Nikol. Dům sice nesousedí přímo s prezidentem Zemanem, není od něj však úplně daleko. Tak třeba se jednou staví na návštěvu! Štíbrová, nově Leitgeb, se nechala slyšet, že je pro ni Petr nejhezčí chlap na planetě, a neváhala s ním založit rodinu. K Mathiasovi se tak přidal Tobias, který se narodil loni v květnu. Pár dní před porodem se dvojice také stihla vzít. Měli malou svatbu o pár hostech.

Zajímavostí je, že se Nikol i Martině narodily děti ve stejný den. Měly totiž obě doporučeného císaře, a tak mohly spojit skvělý důvod pro dětské rodinné oslavy. Společné, samozřejmě!

Na Instagramu se toho nebojí

Nikol se v posledních měsících pustila do poměrně zajímavého boje a na Instagramu si bere na paškál všechno, co jí přijde pod ruku. Většinou se tak vyjadřuje k něčemu, co zrovna zahlédne. Její sledující se k ní potom hojně přidávají a dávají jí za pravdu. Jednou z posledních kauz je citát kouče Honzy Menděla, kdy ji rozhořčil natolik, že mu v podstatě zařídila mediální válku. Ten totiž novináře tehdy přirovnal k pedofilům. V minulých dnes se zase podivovala, proč ženy používají na Instagramu filtry.

Jen na Instagramu má ale 659 tisíc fanoušků, firmy ke spolupráci si pečlivě vybírá a jen za sponzorované posty si může říkat slušný balík. Navíc jim s Petrem patří ještě jedna firma, jejich společná. Dali jí název Soulmates. Jestli tak někoho trápí zvyšování cen za energie, Leitgebovi to rozhodně nejsou!

