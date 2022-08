O mě se neboj: Veronika Arichteva se bude rozvádět. Prsty v tom má Vašek Matějovský

Na televizních obrazovkách se už na podzim objeví seriál s romantickým názvem O mě se neboj, který bude mít osm dílů a přinese situace, ve kterých se může ocitnout každý z nás. V hlavních rolích se objeví Veronika Arichteva jako matka v nesnázích Eva a sebevědomý právník Vašek Matějovský, který zapomene na její rozvodového stání a pořádně jí tím zavaří. Ten je sice o deset let mladší než Veronika, rozhodně to však dvojici na jiskře neubírá a perfektně jim to na place funguje. Nikdo by jim takový rozdíl ani netipoval!

Bude to další hvězdný počin Bisera?

Biser Arichtev, který seriál natáčel, stojí například i za třídílnou řadou Guru, kde hlavní roli ztvárnili Vojta Kotek a Anička Fialová, nebo úspěšný seriál České televize Kukačky, jehož druhá řada se teď natáčí. Lze tak znovu očekávat perfektní práci, jak už jsme u Bisiho zvyklí. Jaké to bylo, režírovat svou manželku, se brzy dozvíme. Naposledy spolu dvojice točila První republiku. Jak se Veronika nechala několikrát slyšet, poslouchat manžela na place na slovo není nic jednoduchého. Jako manželka má tendence do toho spíše krafat.

Veronika si tak zkusí rozvod přímo před zraky svého manžela. V seriálu však dostane jednoho o něco méně zodpovědného. Sympatického, lež nespolehlivého Evina manžela si zahraje Lukáš Příkazký, se kterým stále společně sdílí malý pražský byt. Po prohře Evy u rozvodového stání to vezme jako znamení, že má jejich vztah ještě naději.

Seriál přivítá mnoho známých hvězd

Eva to však vidí zcela opačně a drobné zaškobrtnutí u soudu vnímá jen jako technikálii. Začne pracovat jako nová recepční v prestižní advokátní kanceláři, kde se kolem ní začne motat právě Martin coby Vašek Matějovský. A nikoho asi nepřekvapí, že to mezi nimi začne okamžitě pěkně jiskřit.

V dalších rolích se představí Patricie Pagáčová, známá porotkyně Superstar, Ivana Jirešová nebo Lucka z Ordinace, Roman Vojtek, Sára Rychlíková, která se objeví také v seriálu konkurenční televize Dobré zprávy, Martin Sobotka, Jitka Asterová, Michal Kocourek nebo Lucie Vondráčková.

Není to jediný seriál na Nově, na který se mohou diváci těšit. Nebude chybět osmnáctá řada nekonečného seriálu Ulice, osmá řada Specialistů, závěrečná série Policie Modrava, druhá řada seriálu Pan profesor nebo novinka Případy mimořádné Marty. Natáčí se také druhá série kriminálního seriálu Odznak Vysočina.

Zdroj: mediaguru.cz, Instagram, TV Nova

