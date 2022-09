Šťastný nový rok 2: Česko-slovenský Sex ve městě a dovolená v Chorvatsku v luxusu bez řízků a paštik. Kadeřávková je navíc

Přehlídka šatů, čtyři kamarádky a každá jiná. Připomíná vám to něco? Ačkoliv chybí typická sexuchtivá Samantha, film Šťastný nový rok načerpal inspiraci u amerického seriálu HBO Sex ve městě. Nejlepší kamarádky zde hrají Táňa Pauhofová, Antónia Lišková, Gabriela Marcinková a Zuzana Norisová. Nechybí ani populární Ján Koleník, který hned na začátku požádá svou vyvolenou Hanu, kterou hraje Pauhofová, o ruku.

Ředitelka hotelu v Chorvatsku neumí anglicky

Svatbu naplánují v romantickém hotelu v Chorvatsku, který zrovna jedna z jejich blízkých přítelkyň plánuje v létě řídit. To, že budoucí ředitelka neumí ani slovo anglicky (natož chorvatsky), jak se ukáže při budoucí milostné eskapádě, je vlastně takový roztomilý detail, který divák rád odpustí pro trochu reality svobodné matky, která se bojí, že už ji nikdy žádný muž nebude chtít. To je něco, s čím se některé ženy dokážou ztotožnit. Najít si partnera, když už člověk nejedná jen sám za sebe, není vždycky jednoduché.

Nechybí ani Emília Vašáryová, ze které jde znovu úžasné dobro, Jiří Bartoška, který tomu dodává trochu sex-appealu, kdy si nejedna divačka přeje, aby s ním zažila také pár chvil na jachtě, jen přísné Dagmar Havlové, které, byť hraje trochu groteskní postavu, roli zkrátka věříte. Všechno do sebe perfektně zapadá, snad jen až na Aničku Kadeřávkovou, která ve filmu celou dobu působí tak, že je tam trochu navíc a kdyby si za ni producenti ušetřili peníze, udělali by lépe. Nejde ani tak o to, že by špatně hrála nebo se na ni hezky nekoukalo, ale její postava v pokračování příběhu nemá vůbec žádný smysl, kromě toho, že je až nepřirozeně hloupá a naivní.

Dovolená v lockdownu

Dvojka úspěšného hitu se točila za dob pandemie v Chorvatsku, pro mnoho herců to byla jediná zahraniční cesta za poslední měsíce. Pro Jána Koleníka to byla dovolená, Gabriela Marcinková si s sebou brala nejen manžela, ale také dvě děti. "Jedničku jsme točili v Tatrách, kde jsem byla s manželem a naší tehdy pětiměsíční dcerkou, za dvojkou jsme cestovali až do Chorvatska pro změnu se dvěma dětmi – dvouletou Emou a šestitýdenním Jakubem," řekla Marcinková.

Ta si zahrála v pokračování zlomenou a opuštěnou matku dvouletého klučíka. Jakub Prachař, který jí hrál v prvním díle manžela, se totiž v tom druhém už neobjevil.

Co o filmu možná nevíte

Jiří Bartoška nebyl pro roli Štefana první volbou. Měl si ho zahrát jeho jmenovec Štefan Kvietik, který se s Emíliou Vašáryovou potkával během 70. let na televizních obrazovkách. Právě kvůli němu do projektu herečka naskočila.

který se s Emíliou Vašáryovou potkával během 70. let na televizních obrazovkách. Právě kvůli němu do projektu herečka naskočila. Některé herečky předabovaly ze slovenštiny do češtiny samy sebe, například Pauhofová nebo Norisová. I některé z dalších postav byly do češtiny předabovány, aby to bylo pro diváka příjemnější.

Tahle žhavá čtyřka si kamarádky zahrála už dříve, a to v seriálu Milenky.

Ačkoliv v prvním díle hrál Jakub Prachař dokonalou postavu, ve druhém už se neobjevil. Scenáristé to vyřešili po svém a udělali z něj sobeckého manžela Marcinkové, který nemůže rozdýchat její úspěch.

