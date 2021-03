Charismatický Jiří Bartoška slaví narozeniny. Slavný český herec podepsal Antichartu, ale zakládal Občanské fórum

Rodák z Děčína se do herectví zamiloval. Absolvoval brněnskou JAMU a velmi rychle se uchytil na pražské divadelní scéně, ke které připojil i několik filmových zářezů. Činoherní klub a následně hlavně Divadlo Na zábradlí se mu stalo kulturním domovem. Na filmovém plátně mu dal velkou příležitost režisér Jan Schmidt v pravěké trilogii Osada Havranů, Na veliké řece a Volání rodu. V socialismu se z něj stal něco jako sex symbol pro československé divačky. Nikdo jiný jako Jiří Bartoška tady totiž nebyl.

Prezident?

Jiří Bartoška je v současnosti stále velmi aktivní v herecké kariéře. Naposledy se připomněl hlavní rolí ve filmu Teorie tygra, který čeká další pokračování. V posledních letech se však už veřejnost naučila ho společně s Markem Ebenem vnímat jako hlavní tvář Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Charisma Bartoškovi přibývá postupně s věkem a jako prezident významného českého festivalu dokonale splňuje roli reprezentanta v kontaktu se světovými hvězdami stříbrného plátna. Bartoška, to ovšem není jenom herectví a kultura. Jeho postava se často exponovala i v politickém souboji.

Anticharta

Jeden z nejkontroverznějších okamžiků jeho života se váže k podpisu Anticharty v roce 1977. Nutno dodat, že se v následujících letech se aktivně snažil toto nepříjemné stigma setřást. Podepsal petici za propuštění Václava Havla z vězení i prohlášení Několik vět z roku 1989.

19. listopadu se stal dokonce jedním z prvních při zakládání Občanského fóra v roce 1989. Patřil k velmi úzkým spolupracovníků Václava Havla. Na manifestaci 10. prosince na Václavském náměstí také oznámil z balkonu Melantrichu kandidaturu na prezidenta ČSSR. Od roku 1994 je Bartoška prezidentem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Své politické preference několikrát kriticky veřejně exponoval ve vztahu k současnému prezidentovi Miloši Zemanovi. 18. října roku 2016 společně s hercem Vojtěchem Dykem k občanskému nepokoji. „Když to bude nutné, stávkujme. Sedmnáctého listopadu se opět sejděme na náměstích a zvažme další kroky, nutné na ochranu demokracie. My do Ruska a Číny nepatříme! Chtěli jsme zpět do Evropy, ne do Hulvátova.“

Není tak překvapením, že otevřen podporoval kandidaturu na prezidenta Karla Schwarzenberga a později také Jiřího Drahoše. K jeho nejvýznamnějším filmovým a telvizním rolím patří Je třeba zabít Sekala, Všichni moji blízcí a také seriál Sanitka.

