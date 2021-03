Rodinné prokletí pokračuje: Smrtící koktejl Bobbyho Browna, rapper zemřel podobně jako Whitney Houstonová i její dcera Bobby

Bobby Brown junior zemřel po požití smrtící směsi alkoholu, kokainu a fentanylu. To podle The Sun odhalila policií nařízená pitva. Žádné cizí neštěstí se prý neprokázalo, případ tedy může být uzavřen jako nešťastná náhoda. Konspirační teoretici tedy dostali odpověď.

Tequilla, prášky i kokain

Naživu ho naposledy viděla jeho přítelkyně Anna Reedová v pět hodin ráno a přibližně ve 13.45 ho našla mrtvého na podlaze v ložnici přikrytého bílou plachtou. Věřila, že spí, což se ukázalo jako špatný odhad. Když totiž o něco později dorazil jeho známý, nejprve na něj křičel, ať se probudí, pak ho polil vodou, aby zjistil, že je zřejmě něco špatně. Zavolal tedy 911.

Na místě nebyly nalezeny drogy. Ovšem další podrobnosti zveřejněné lékařem v LA ukazují, že Bobby Brown měl v sobě půl láhve tequilly, dal si na bolest užívaný Percocet a tři "lajny" kokainu. Takový smrtící koktejl by zabil i vola. Na pravé paži měl rapper malou oděrku, zřejmě způsobenou pádem.

Další velká tragédie

Jeho otec později vydal prohlášení, v němž tvrdil, že rodina je zničena. „Ztráta mého syna nás zničila. Neexistují žádná slova, která by vyjadřovala naši bolest.“ Pro rodinu je to další tragická ztráta. V roce 2015 totiž zemřela Bobbi Kristina, dcera Bobbyho Browna seniora, kterou měl s Whitney Houstonovou.

Ta byla ve dvaadvaceti letech nalezena mrtvá ve vaně, když v sobě měla mix kokainu a alkoholu. Její tragický konec až příliš připomínal konec samotné Whitney o tři roky dříve. Osmačtyřicetiletá zpěvačka byla také nalezená ve vaně po intoxikaci kokainem.

Měl pro co žít

Bobby junior byl synem Kim Wardové, se kterou měl jeho otec jedenáctiletý vztah zhruba ve stejné době, kdy byl s Houstonovou. „Bobby byl jedním z mých blízkých přátel. Bydleli jsme ve stejném domě, společně jsme dělali hudbu, chodili na party, opíjeli jsme se a probouzeli se na gauči. Vedli jsme nekonečné rozhovory o všem možném. Nemohu uvěřit, že už tu není,“ řekl pro The Sun přítel rappera Mikey Polo.

Podle něj byl Bobby jeden z nejlepších chlapů. které znal. „Vím, že teď lidé řeknou, že si dal moc koksu a předávkoval se. Ale určitě nechtěl udělat to, co Whitney. Měl pro co žít, ani s drogami neměl problémy. Kdyby ano, zastavili bychom ho,“ dodal Polo.

