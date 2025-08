Vrchní komisař z Kobry 11 věří na astrologii. Herec si nechal vyložit horoskop, kdy se má oženit

Co má společného drsný polda z Kobry 11 a starověká astrologie? Možná víc, než si myslíte. Herec Erdoğan Atalay, kterého známe jako Semira Gerkhana, překvapil celý svět, když si vzal svou partnerku podle horoskopu.

Svatba podle hvězd

Nad historkou o tom, jak se ženil televizní policajt Semir Gerkhan, zůstává hlava stát. Se snoubenkou Katjou Ohneck si naplánovali obřad na 7. července 2017. Astrolog jim to nedoporučoval, a tak změnili termín. Ano si nakonec řekli 28. září a jsou již osm let svoji. Žili spolu dlouhou dobu ještě před svatbou. Je to už nějaký ten pátek, co se seznámili, a očividně jsou šťastní. Mimo jiné se jim narodily dvě děti. Když měli svatbu, na večírek tehdy pozvali 100 hostů – mezi nimi samozřejmě další hvězdy seriálu Kobra 11. Přišli třeba Daniel Roesner, Katja Woywood a Alexa Maria Surholt.

Zpíval jim Tom Beck

Dvě hudební alba Toma Becka: Superficial Animal (2011) a Americanized (2012).

Popřát jim v den svatby přišel i bývalý policista Kobry 11 Tom Beck, který kromě svého působení v Kobře 11 a v dabingu také zpívá a hraje na akordeon a na kytaru. V roce 2020 vyhrál v televizní show, když se převlékl do kostýmu lenochoda. Má za sebou dvě hudební alba. Atalayovi šel za svědka, a jelikož je to nejen dobrý herec, ale i zpěvák, v kapli zazpíval milostnou píseň „Alles was ich will“. „Mezi mnou a Tomem je opravdové mužské přátelství. Když zpíval, byl jsem opravdu dojatý, a dokonce se mi v oku objevila slza. Ale jen jedna věc – koneckonců hraji v akčním seriálu,“ vyjádřil se Atalay.

Něco navíc o televizním detektivovi

Atalay žije s rodinou spokojeně v Berlíně. Jeho rodiště je však jinde. Narodil se 22. září 1966 v německém Hannoveru tureckému otci a německé matce. Studoval herectví na „Hochschule für Musik und darstellende Kunst“ v Hamburku. Hostoval v některých televizních snímcích, a jelikož oslnil, angažovali jej do hlavní role detektivního superintendenta Semira Gerkhana v již zmíněném seriálu a hraje zde dodnes.

Takže až příště uvidíte komisaře z Kobry 11 pronásledovat zločince v rychlé automobilové honičce, vzpomeňte si, že si možná ráno přečetl horoskop. Koneckonců, člověk musí vědět, jestli je to dobrý den na chytání padouchů – nebo na plánování svatby.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: V pražském Sherwoodu agresoři obtěžovali ženu. Už je chytli, ale soud ještě nezačal.