Ozzy Osbourne in memoriam. Žádný další koncert Black Sabbath už se nekoná

Heavymetalový čaroděj již není mezi námi. Když nedávno vyhrožoval, že bude poslední koncert, opravdu to bylo naposledy. Ani se nestačil pořádně rozloučit s přáteli a fanoušky. Nikdo netušil, že už mu mnoho času nezbývá. Byla to taková tečka a už nikdy víc nebude!

Už je to tak! Do hudebního nebe putoval další velikán moderní hudební scény – Ozzy Osbourne. Podlomené zdraví, hektický život, drogy a alkohol si vybraly svoji daň. Musíme se s tím smířit. Ozzák už nám nezazpívá.

Poslední koncert

Na festivalu vystupovaly i jiné kapely: Alice in Chains, Halestorm, Lamb of God, Mastodon a další.

Kovoví mágové metalové hudby se naposledy sešli v tradičním hvězdném seskupení – Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler a Bill Ward – letos 5. července na festivalu ve Villa Parku. Bylo to bohužel naposledy. Zdravíčko už Ozzymu moc nesloužilo a to byl signál, že se blíží konec. Koncert si ale nenechal ujít. „Vede si skvěle. Daří se mu opravdu skvěle. Je z toho nadšený, že bude zase s klukama a všemi svými přáteli. Je to vzrušující pro všechny,“ vyjádřila se Ozzyho manželka Sharon.

Charitativní koncert nesl název „Návrat na začátek“ a měla to být mega heavymetalová show, jaká tu ještě nebyla a na jakou fanoušci jen tak nezapomenou. Získané finanční prostředky měly podpořit organizaci Cure Parkinson's, dětskou nemocnici v Birminghamu a dětský hospic Acorn. Byl to famózní, i když krátký Ozzyho comeback, o kterém se sám vyjádřil: „Nehodlám tam nahoru jít a hrát polovičatého Ozzyho, který hledá soucit. Jaký to pak bude mít smysl? Nepůjdu tam nahoru na invalidním vozíku.“

Ledaže by ho někdo nahradil

Ozzy Osbourne byl známý svým odporem k autoritám a láskou k návykovým látkám. Časem se sice trochu srovnal a umoudřil, ale jeho občasná rivalita dala šanci i jiným zpěvákům. Nyní když zpívá v heavymetalovém nebi, možná svitla některým zpěvákům naděje, že by mohli kráčet v jeho šlépějích. Nebylo by tomu poprvé. Třeba v roce 1977 krátce zazářil po boku Tonyho Iommiho a dalších členů Black Sabbath celkem nenápadný a skoro neznámý Dave Walker. Ostudu si neutržil, ale dlouho se v kapele neohřál, protože Ozzy se s prosíkem vrátil a zpíval dál. „Ozzy za námi jednou přišel do hospody. Bylo mi ho opravdu líto, protože se doslova třásl. Když jsem viděl chudáka Ozzyho, pomyslel jsem si ‚Bože všemohoucí‘. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se mohl vrátit, ale měl jsem pocit, že si to rozmyslel,“ vzpomíná Walker. Po Ozzyho návratu do řad Black Sabbath vše nějaký čas jakžtakž klapalo. Protože jeho problémy se závislostí začaly být neúnosné, musel z kapely potupně odejít a nadlouho jej nahradil Ronnie James.

Nebeská báň pro Ozzyho

Alkohol a drogy se podepsaly na jeho zdraví. V roce 2020 mu lékaři diagnostikovali Parkinsonovu chorobu a Ozzy se uchýlil do ústraní, ačkoliv tajně toužil vrátit se na pódium. „Beru to den po dni, a pokud budu moct znovu vystupovat, udělám to. Ale je to, jako bych se loučil s nejlepším vztahem mého života,“ vyslovil se.

Za dobu své existence od roku 1968 si muzikanti Black Sabbath prošli krizemi, velkou slávou a rozpory. Několikrát se rozešli a zase se vrátili, aby stvořili ještě větší pecky. Ale kdyby jim to neklapalo a nebyl tam ten kumšt, nikdy by se nedostali tak daleko. Nikdy by nezažili ten vrchol. Bohužel vše jednou končí a také pohádce o čarodějném sabatu, kde se hraje kovová hudba, zazvonil zvonec.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Punková bohyně Debbie Harry: láska, drogy, rokenrol a zpívala dur i moll.