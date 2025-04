Poslední dny Kurta Cobaina. Co předcházelo tichu, které následovalo po výbuchu grunge?

Na začátku jara 1994 se Kurt Cobain předávkoval prášky a alkoholem. Manželka Courtney Love to brala jako první pokus o sebevraždu. I jiní jeho přátelé byli na pochybách. „Všemi svými instinkty jsem cítil, že něco není v pořádku,“ vzpomíná Duff McKagan, baskytarista Guns N’ Roses.

Smrt v kaluži krve

Rok 1994 vypadal pro frontmana Nirvany velmi slibně. Alba Nevermind a In Utero zaznamenala nevídaný úspěch a vyprodané koncerty mluvily za vše. Bylo tu však jedno velké ale. Cobain ignoroval žaludeční onemocnění a bojoval se závislostí na heroinu. Podrobil se sice léčbě, dlouho mu to ale bohužel nevydrželo. Následné sebevraždě se nikomu zabránit nepodařilo. Koupil si brokovnici a jednoho jarního dne jej v jeho domě v Seattlu objevil elektrikář v tratolišti krve. Podle ohledání koronera zde zpěvák ležel několik dní. Po Cobainově smrti raketově stouply tržby hudebních obchodů, alba kapely Nirvana se prodávala ve velkém. „Spousta lidí přichází a ptá se, co se stalo. Ale nikdo není překvapený, jen smutný,“ tvrdil tehdy jeden z prodavačů.

Protidrogová terapie

Krátce před jeho nenadálou a neočekávanou smrtí přiměli Cobaina přátelé k ústavní léčbě. Zpěvák se přihlásil do programu rehabilitace při drogové závislosti. Hned druhý den pobytu v zařízení si ale řekl dost a naplánoval útěk. Trochu si nejdřív zavtipkoval se zaměstnancem ústavu o marnosti skákání přes plot. Poté si zapálil cigaretu a přes plot skočil. Na svobodě si stopnul taxi, nasedl na letadlo do Seattlu a vrátil se domů. Tehdy se jeho život chýlil ke konci. Málokdo si to ovšem uvědomoval.

Nezvěstný nalezen

Po útěku svoji rodinu a přátele nechal v nevědomosti, kde se právě nachází. Jeho manželka si proto najala soukromého detektiva Toma Granta. Po nálezu Cobainova těla se tradovaly dvě verze příčiny jeho smrti. Kromě sebevraždy, která se později potvrdila, se uvažovalo i o vraždě, což byla pouze konspirační teorie. Mrtvého zpěváka našel elektrikář Gary Smith, který měl v domě instalovat bezpečnostní systém. Brokovnice a dopis na rozloučenou byly nezvratnými důkazy o tom, že šlo o sebevraždu.

Mohla za smrt Kurta Cobaina hudba, jejíž tvrdost a surovost nahrávala otevřenosti k drogám? Spojení punku a popových prvků do celistvého proudu grunge za Cobainovu narkomanii zajisté nemohlo. Naučit se píchat heroin nebo šňupat koks není problém ani pro zpěváka operní hudby. Drogy totiž číhají na každém kroku.

Zdroj: autorský článek

