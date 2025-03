Zdrogovaní žraloci plují u pobřeží. Farmaceutický odpad je problém

Laboratoře pro nelegální výrobu drog zřejmě do vody vypouštějí látky, které by mohly poškodit brazilské žraloky ostronosé a další mořské živočichy. Může to sice znít jako námět na příběh z kategorie brakové literatury, ale „kokainoví žraloci“ opravdu brázdí pobřežní vody Rio de Janeira. „Nelegální drogy se dostávají do oceánů a kontaminují v podstatě vše živé,“ potvrdil Čtidoma.cz zoolog Pavel Moravčík.