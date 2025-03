Punková bohyně Debbie Harry: láska, drogy, rokenrol a zpívala dur i moll

Byla dobrá studentka a rodiče z ní určitě chtěli mít intelektuálku a neplánovali, že by z ní mohla být umělkyně. Talenty se ovšem rozvinuly a Debbie Harry začala koketovat s hudbou. Stala se z ní zpěvačka. „Moje postava Blondie byla nafukovací panenka, ale s temnou, provokativní a agresivní stránkou,“ vyjádřila se slavná punkerka.

Jak se zrodila rebelka

Její pop punkový soubor Blondie prošel mnoha bouřlivými zvraty. Několikrát se v kapele rozkmotřili a kromě toho se uskupení párkrát obměnilo. Za všemi proměnami kapely se skrývaly drogy a sex. Zpěvačka Debbie Harry si s Blondie prožila své. Byl to život plný sexu, drog a rokenrolu, a kdo nefetoval, zůstával pozadu a zůstal sám. „Byla to škola punkrocku. A to, že byla ekonomika tak špatná, byla dobrá věc, protože bychom nikdy nemohli udělat to, co jsme udělali,“ nechala se slyšet zpěvačka.

Než se z ní stala punková princezna a miláček fotografů, byla to docela plachá a zasněná dívka z New Jersey. Její adoptivní rodiče ji hluboce milovali a její sláva je doslova šokovala. Nevlastní táta pracoval v oděvním průmyslu a máma byla ženou v domácnosti. S uměleckým vzděláním pro Debbie se v rodinném rozpočtu nepočítalo, a tak se do toho obula sama na vlastní pěst. A prorazila. „Líbí se mi, že jsem na stěnách ložnic fanoušků a pomáhám jim zabavit se. Sex je to, co dělá všechno. Sex je důvod, proč se lidé hezky oblékají, češou si vlasy, čistí si zuby a sprchují se,“ tvrdí Debbie.

Trable s láskou

V hloubi srdce byla a je romantička, která stále hledá lásku. Lásku na celý život bohužel nenašla a ani děti jí nebyly dopřány. Snad za to mohl výběr milenců s násilnými sklony. Zlom v lásce nastal, když potkala kytaristu Chrise Steina, který se stal nejen jejím milencem, ale i kamarádem a spřízněnou duší, a dokonce obchodním partnerem. Společně si prošli závislostí na heroinu, nemocí a hladovými léty. Rozešli se v dobrém a dodnes jsou přátelé. V době, kdy spolu ještě žili na hromádce, se udála nepříjemná aférka v jejich bytě. Do jejich útočiště vnikl psychopat, který ukradl Steinovy kytary a Debbie znásilnil. „Myslím, že jsem se spíš styděla, než bála,“ svěřila se. Tehdy ji mrzela víc ztráta kytar než nehezký sexuální zážitek.

A jak je na tom punková princezna dnes?

Táhne jí sice již na 80 let, ale vypadá pořád skvěle. Drogová léta na ní nezanechala zásadní stopy a z její nenalíčené a nezaměnitelné tváře vyzařuje pop punková autorita. Žije v New Jersey ve skromném domě, kde jí společníky dělají čtyři psi. „Nechci znít jako stará dáma se psy. Ale jsou vtipní. S domácími mazlíčky získáte hodně zábavy. Když jich máte víc, fungují jako kolektiv,“ vyznává se.

Vždycky tvrdila, že snění je zdarma. Některé sny ji pronásledovaly a ona nad nimi nakonec zvítězila. Zvítězila na kokainovým a heroinovým sněním, které si užívala třeba s Davidem Bowiem a Iggym Popem. Dostala i filmové příležitosti, měla sólové projekty, a dokonce si vysloužila maskota v podobě panenky Barbie Blondie. „Nerada přebývám v minulosti. Něco uděláš, když budeš mít štěstí, poučíš se z toho a půjdeš dál,“ filozofuje Debbie.

