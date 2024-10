Povodně byly dopředu naplánovaný útok, tvrdí hvězda dezinfo scény. Nezvládá ale matematiku z první třídy

Povodně byly předem naplánované, souvisí to s jedenáctým zářím, tvrdí český dezinformátor. Bizarní video nechává diváka na pochybách, zda je tohle velmi povedená satira, či vážně míněné video. Muž předtím, než odhalí zločinnou konspiraci z vlády totiž chybně sčítá to, co dnes zvládá prvňák.

„Víte, jak varovali před těmi povodněmi tak moc předem? No tak představte si, že to bylo 11.9. Ta vibrace jedenáct - devět. A teď počítám z hlavy, myslím že dohromady je to devatenáct," říká muž na videu. Když jej člově sleduje, musí si myslet, že jeho vystoupení je pokus o poněkud strnulý vtip, opak je ale pravdou. Muž s přezdívkou Al Mandikal je totiž jedním z hvězdných příznivců „alternativní pravdy." Jejich přístup k realite je totiž vpravdě originální.

Počty z první třídy

„Takže součet toho datumu je devatenáctka. A jedenáct devět - víte, co to znamená. To znamená, že všechny podvody, manipulace, pololži, všechy útoky jedenáctého září a podobně jsou ve vibracích jedenáct devět nebo třicet šest, tři plus šest. Tři plus šest je devět, ale tři šestky je to taky," říká Mandikal. Jistě, člověk by mohl namítnout, že jde o jedince, který na internetu má minimální dosah, nicméně tomu tak bohužel není. Přítomnost ve všech dezinformačních skupinách, téměř dva tisíce sledujících a desítky komentářů pod podobnými nesmysly značí, že tenhle člověk patří mezi šlechtu téhle zájmové skupiny.

Ilumináti a povodně

„Všichni jsme koukali jak blázni, co blázní ti blázni. Kolaboranti, jak jeli. Ti, co dělají těma hnátama pyramidy. Tohle bylo natvrdo," hlásá klasickou iluminátskou konspirační teorii. „Meteorologové přece nevědí, že se tu mraky zdrží dva tři dny. Takže z části nebo úplně to bylo stoprocentně udělané jako útok," zhodnocuje povodně Mandikal a doplňuje, že díky lidskému „posílání energie" se dokázalo třiceti až čtyřiceti procentům škod při povodních zabránit.

Jak ho mohou lidi poslouchat?

Když rozumný člověk sleduje tohle video, vyvstává mu v mysli neustále jedna hlavní otázka. Jak mohou lidé věrně následovat člověka, který nezvládá početní operaci pro malé děti? Ukazuje jim totiž cestu z myšlenky, že oni sami jsou zodpovědní za svůj život a podporuje je v tom, že o jejich osudu rozhoduje skupina mocných, která je také odpovědná za všechny jejich životní neúspěchy. Ať je ve vládě sebeschopnější politik nebo ať přírodní katastrofu zvládneme sebelépe, vždy přispěchají s teorií, která je ze zodpovědnosti za vlastní činy vyviní.

Nebezpečné se to ale stává ve chvíli, kdy podobné lži začnou ovlivňovat životy ostatních. Když se lidé pod jejich vlivem odmítnou evakuovat před povodněmi a kvůli podobným hlasatelům konspirací to odmítnou, nebo když se třeba nechají ovlivnit teorií, že Rusko vede na Ukrajině spravedlivou válku a odmítají pomoc lidem, kteří jsou Putinovým režimem napadeni. Když pak konspirátory chytnete za ruku, začnou říkat to, co měli říkat od začátku: „Vždyť každý je zodpovědný sám za sebe!" To jsou situace, ve kterých alibismus může stát nejen životy, ale i naši budoucnost.

Opravdové zlo jsou ti chytří

Uvědomit by si to měli hlavně lidé, kteří podobné věci nehlásají z nedostatku rozhledu, jako Al Mandikal, ale chytráci jako Ladislav Vrabel, Jindřich Rajchl, zbabělec Jakub Netík nebo jejich nekorunovaný král Tomio Okamura. U takových lidí je příklon k šíření lží a strachu vědomá volba a odporné zneužívání svobody slova.