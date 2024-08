Tomio Okamura chrání české ryby před ukrajinskými pytláky, rybáři jeho slova vyvracejí

Tomio Okamura pokračuje v bizarní předvolební kampani. V Horšovském Týně se kupříkladu šéf SPD zabýval problémy místních rybářů a tvrdí, že za ně mohou Ukrajinci, kteří pytlačí ryby. Jak souvisí národnost pytláka s trestným činem a zda by řešil i pytláky jiné národnosti, však nevysvětlil. Jeho slova popírají i místní představitelé Českého rybářského svazu. Podle politologa Jana Charváta, s nímž redakce Čtidoma.cz o kampani SPD mluvila, musí Okamura pořád přitvrzovat. Jinak by mohl ztratit své věrné voliče.

„Lukáši, vy jste tady místní rybář a já jsem slyšel, že je tady na Plzeňsku velký problém s tím, že tady Ukrajinci pytlačí ryby,“ začíná Okamura video na Twitteru, ve kterém stojí s přikyvujícím mužem na břehu řeky. „Naši rybáři vysadí ryby a pak vám to v podstatě někdo ukradne úplně zadarmo,“ rozčiluje se Okamura. Neznámý Lukáš si pak stěžuje, že oni ryby nasadí a Ukrajinci jim je vychytají. „My to děláme pro české rybáře, aby si mohli chytnout rybu a vzít si ji domů. Na tom není nic těžkého. Ale když nám to někdo vypytlačí bez povolení, bez všeho…“ rozhazuje rukama údajný rybář.

Okamura: Ukrajinec Rakušan to řešit nebude

Tomio Okamura se pak dušuje, že upozorní „ukrajinského ministra“ Víta Rakušana, kterého to ale nebude zajímat. Nepřímo tak rybářům říká, že jejich údajné trápení s Ukrajinci tak vlastně skutečně používá jen pro svou kampaň. „Je potřeba tady s tím skoncovat, protože aby nás tady ještě někdo okrádal tímhletím způsobem, tak to mi tedy pije krev,“ hřímá Okamura. Jak to ale z krajských zastupitelstev, kam se současné volby konají, chce dokázat, už ve videu překvapivě neříká.

Rybáři: Letos jsme neřešili jediného Ukrajince

„Ani rybářská stráž, ani Policie ČR, se kterou máme úzké vztahy, ani pověřené osoby z příslušného rybářského orgánu a ani hospodáři daného revíru nebo jejich zástupci nezaznamenali v letošním roce žádné případy pytláctví, které by mohly být spojeny s Ukrajinci,“ uvedl podle fact-checkingového účtu BezeLží Stanislav Pek, předseda Rybářského svazu z Horšovského Týna, kde Okamura zachraňoval ryby před Ukrajinci. Kdo je onen Lukáš, který s Okamurou vystupuje na videu, se zatím zjistit nepodařilo. Od jeho slov se ale svaz distancuje.

Okamura musí přitvrzovat, říká expert

Zatímco lidé v komentářích pod videem pochybují, zda to není výplod pokročilé umělé inteligence či parodický účet, politolog Jan Charvát v tom vidí snahu o záchranu vlastní kůže před nezájmem voličů. Těm je pak schopný, jak jsme viděli ve videu, odkývat cokoliv. „Okamura kampaň prakticky začal tím, že v posledních týdnech byl mnohem více vidět a slyšet. Když ale neustále vyhrožujete migrací a podobnými tématy, časem vám nezbyde nic jiného než přitvrzovat a přitvrzovat. Když budete neustále říkat to samé, co jste říkal před dvěma nebo pěti lety, ti lidé to přestanou brát,“ okomentoval Charvát kampaň s černochem držícím nůž, kterou SPD uveřejnilo nedávno a kterou se v současné době zabývá policie.

Kampaň SPD řeší policie

„Věc řeší pražští kriminalisté a z pokynu státního zástupce ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku,“ uvedl v tiskové zprávě médiím pražský policejní mluvčí Jan Daněk.

Okamuru ohrožuje Turek i Konečná

„Reálně totiž hrozí, že si volič řekne – teď tady byl někdo nový, kdo to říká trochu lépe, tak to hodím jemu. Je jedno, jestli je to Přísaha, nebo Motoristi. Velká část Okamurových voličů se nechá strhnout tímto způsobem, protože je pro ně důležité, aby měli neustále nová témata,“ říká politolog. Okamurovi se svým programem lezou do zelí hlavně Turkovi Motoristé, ale i koalice Stačilo! pod vedením komunistky Konečné.

O rybářské lístky mají Ukrajinci zájem

Podle vyjádření zástupců Českého rybářského svazu ale drtivá většina Ukrajinců loví s řádným povolením. „Za rok jsme přijali i šest tisíc nových členů. Počty šly opravdu hodně nahoru. Začalo to covidem a další vlna přišla po začátku ruské invaze. Jsou dny, kdy devadesát procent lovících rybářů v Praze jsou Ukrajinci. Naprosto většina z nich si ulovenou rybu bere na jídlo,“ řekl začátkem roku Novinkám Pavel Vrána z Českého rybářského svazu. Rybářský lístek stojí členy svazu 700 korun ročně, pořídit lze i krátkodobá povolení, která jsou řádově dražší. To na třicet dní stojí 1000 korun.

