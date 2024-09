Povodně v Česku byly vojenská akce, potřebovali převézt zbraně na Ukrajinu. Lži dezinformátora Vrabela

„Osobně bych tipl jako důvod k záplavám vojenskou akci,“ blouzní Ladislav Vrabel, odsouzený už jednou za šíření poplašné zprávy, o přírodní katastrofě, která postihla Česko. Zaútočil také na prezidenta Pavla, pro kterého prý byli důležitější generálové NATO než vlastní lidé. Redakce Čtidoma.cz se na jeho příspěvku rozhodla ukázat, jak profesionálové jako on vzbuzují v lidech nenávist vůči všemu, co se jim zrovna hodí.

Odsouzený dezinformátor Ladislav Vrabel se nezastaví před ničím, co by mu mohlo přinést nárůst příznivců. Když celý národ řeší povodně, je třeba najít tu správnou konspirační teorii, aplikovat ji na Česko a dohledat „důkazy“, které jeho lhaní podpoří, ideálně je ještě spojit s jiným problémem, který jeho cílovku štve. Redakce Čtidoma se rozhodla rozebrat jeho poslední příspěvek a ukázat klasický postup, jakým lidé jako Vrabel vytváří svoje bludy.

Lidé čekají na pomoc, armáda cvičí na válku

Začít je třeba údernou větou, která naštve čtenáře, a negativní emoce je udrží u mnohdy dlouhého textu co nejdéle. „A zatímco občané poškození povodněmi čekají na pomoc armády, ta cvičí výsadek na válku,“ píše Ladislav Vrabel hned na počátku a sdílí příspěvek, ve kterém obec Troubky upozorňuje na cvičení armády, které se odehraje poblíž obce, aby občané zbytečně nepanikařili. To, že na vojáky občané nikde nečekali, a už vůbec ne proto, že by cvičili „na válku“, přece není podstatné. Lidé si toho nevšimnou, když lež naservírujete jako hotovou věc.

Nikdy nic netvrdit sám

„Mezi občany se zatím mluví o tom, jestli byly záplavy způsobené kvůli volbám, nebo kvůli uzavření silnic, aby přes Evropu mohly být doručeny na Ukrajinu rakety dlouhého doletu. Osobně bych tipl jako důvod k záplavám vojenskou akci,“ píše dále Vrabel. Správně! Nikdy nesmíte nic tvrdit vy. Musí si to říkat lidé, vy se můžete k něčemu přiklánět, ale nikdy nesmíte nic tvrdit. Jinak to totiž bude na vás a za svá slova byste mohli nést zodpovědnost. Třeba jako když Vrabel tvrdil, že Česká vláda chce používat jaderné zbraně. Zvláště když ta vláda žádné nemá.

Útok na Petra Pavla

„Náš prezident jasně ukázal, co je důležité. Nikoliv republika pod vodou, ale hlasování generálů NATO o napadení Ruské federace raketami dlouhého doletu,“ píše dále Vrabel. Zase trefa do černého. Ukrajina a obrana Ruska jsou dezinformátorský evergreen. Kdyby vaše fanoušky nedostaly do varu zanedbané povodně, pak to Petr Pavel a Ukrajina dokážou zachránit. Co na tom, že při povodních nemá prezident žádné pravomoci a že se živlu věnuje vláda, místní samosprávy i záchranné složky. Petr Pavel se nikde nenechal vyfotit v holínkách a věnuje se budoucnosti celé Evropy a NATO, kde má pořád obrovský vliv.

Je třeba zahrát si na oběť

Jakmile dokážete před počítačem dopálit každého, koho jste chtěli, je na čase jít k meritu věci. Prezentovat se jako nevinná oběť potom, co jste naplivali špínu na všechny kolem a někdo se rozhodl bránit. „Mě zatím opět předvolává kriminální policie k výslechu s podezřením na spáchání trestného činu na sociálních sítích,“ pláče už Vrabel a rozjíždí linku, ve které tvrdí, že se ho úřady bojí a chtějí ho umlčet. Tady budeme citovat soudce Lukáše Svrčka z Vrabelova prvního rozsudku: „Není tak známou osobou, aby jakákoli politická reprezentace měla potřebu ho pronásledovat.“

Soudce Svrček to vystihl skvěle. Vrabel rozhodně není tak významný, aby skutečně dokázal ovlivnit veřejné mínění a na základě vylhaných informací třeba způsobit státní převrat. Ale za zneužívání strachu a negativních emocí a šíření nepravd by rozhodně měl nést zodpovědnost.

