Osamělá dívka proti kordonu policejních těžkooděnců se nebojí, rozbíhá se proti nim a proráží štíty. Děti ve škole, které se chtějí zúčastnit protestů s vlajkami na zádech, a zasahuje proti nim vlastní učitelka. To jsou obrázky, které z neklidné Gruzie přicházejí každý den.

Záběr na školní schodiště, dav mladých studentů se snaží projít s gruzínskými a ukrajinskými vlajkami přes starší učitelku. Ta se jim v tom snaží zabránit vlastním tělem, a když vidí, že na to nestačí, začne se přetahovat asi s patnáctiletým chlapcem a pustí se i do dívek. Tahá je za vlasy, vytrhává jim vlaječky z rukou a vší silou se jim snaží zabránit, aby se zúčastnili protestů. Zachycuje to video z jedné ze škol v hlavním gruzínském městě Tbilisi. Video se jako lavina začalo šířit po sociálních sítích.

Tbilisi jako bitevní pole

Na ulicích hlavního města to mezitím vře mnohem více. Protestující, kteří jsou vybaveni motorkářskými přilbami a improvizovanými chrániči, se shromažďují na ulicích a bojují se zásahovými jednotkami policie, která se snaží protesty za každou cenu potlačit. Premiér Irakli Kobachidze se je podle BBC snaží odradit od protestů varováním, že po uklidnění situace budou „čelit spravedlnosti“.

Nebojácná dívka

Symbolem posledních dnů se však stala mladá dívka na videu, které oběhlo snad všechna světová média. „Bojíš se mě?“ To jsou slova, která křičí, když kráčí směrem ke kordonu ozbrojených policistů, kteří blokují ulici před ní. Dívka se proti policistům nebojácně vrhá a za chvíli mizí mezi jejich štíty, policisté ji po chvíli vtahují dovnitř. Ostatní protestující se jí po chvilce snaží pomoci, není to ale už nic platné. Další ikonické záběry ukazují protestující, kteří střílí mezi policisty ohňostroje.

Protesty probíhají od říjnových voleb, které za podezřelých okolností vyhrála autoritativní strana Gruzínský sen. Ta okamžitě přerušila vyjednávání o vstupu do EU, zrušila strategické partnerství z USA a začala prosazovat zákony potlačující občanskou společnost i práva menšin. Lidé začali protestovat, protože vnímají, že vládnoucí strana je táhne do područí Ruska. Žádají demisi premiéra a vlády.

Vláda proti protestujícím tvrdě zasahuje. Policie používá slzný plyn a vodní děla. Ve středu byli podle Guardianu zatčeni téměř všichni opoziční politici. Podle Reuters sebrala policie přímo na protestech celkem 330 lidí a podle místních organizací na ochranu lidských práv mnoho z nich zažívalo po zadržení bití a šikanu. „Je to totální kampaň teroru proti svobodě projevu, proti svobodě názoru, proti demokracii,“ řekl BBC Levan Tsutskiridze z opoziční strany Silná Gruzie.

Premiér: může za to Západ

„Hlavní odpovědnost za pondělní násilné shromáždění nesou příslušní evropští politici a byrokraté,“ tvrdí médiím premiér, jehož hlavu žádají protestující. „Protestující zatím nepochopili, že na rozdíl od Ukrajiny v roce 2013 je Gruzie nezávislý stát se silnými institucemi a především se zkušeným a moudrým obyvatelstvem, jehož odolností nelze otřást. V Gruzii se majdanský scénář neuskuteční. Gruzie je suverénní stát a gruzínská vláda to nedopustí,“ dodal Kobachidze, který ale sám přijímá diskriminační zákony po vzoru Putinova Ruska.

