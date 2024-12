Kateřina Konečná ztratila nervy. Zdechovskému tykala a posílala ho i s dětmi na smrt

Takhle vyhrocená debata tu ještě nebyla. Na jedné straně debaty na CNN Prima News Jan Farský z TOPky spolu s Tomášem Zdechovským, na druhé Kateřina Konečná a „suverénní“ motorista Filip Turek. Jablko sváru? Co jiného než situace na Ukrajině, která trpí agresivní ruskou invazí. „Kolik procent Ukrajinců chce, aby se Vladimir Putin stáhl z jejich území? Devadesát tři procent. Tenhle výzkum, ty Kateřino, nezmiňuješ z toho důvodu, že se nehodí do tvojí perspektivy světa,“ řekl Tomáš Zdechovský komunistce. Tím ale komunistku doslova rozhodil a málem i zvedl ze židle, zvláště když dodal, že jsou pro ni všichni Ukrajinci fašisti a Banderovci.

Konečná vybuchla

„Tak a dost! Tak a dost!“ obořila se na něj komunistka. „Vy všichni, kteří chcete mír, tak tam zároveň posíláte rakety, abyste eskalovali ten konflikt,“ hřímala Konečná. „Jestli vy chcete jít bojovat na Ukrajinu, tak nám to běžte ukázat.“ A Filip Turek jí přitakával. „Můžete jít,“ pokyvoval jindy výřečný rétor. Konečná pak líčí, jak se Ukrajinci údajně snaží vyhnout tomu, aby šli bojovat. „Protože vidí, že to znamená jenom smrt a další utrpení,“ říká o bojích, do kterých před pár vteřinami Zdechovského i s rodinou sama poslala.

Přiznala, že se Ruska bojí

„Já se obávám, a opravdu se obávám toho, co tady ta vaše eskalace konfliktu může způsobit. Příměří, nebo jaderný holocaust? Vy jste si vybrali, já jsem si vybrala,“ říká předsedkyně komunistů. V podstatě tak otevřeně přiznává, že má z ruských výhrůžek západním zemím doslova nahnáno. Ohání se sice názorem svých voličů, jedním dechem ale dodává, že se odmítá postavit na stranu napadené země, protože má strach z odvety Vladimira Putina. Zároveň paradoxně papouškuje jeho propagandu.

Pro mír neudělala Konečná nic

Argumentace Konečné „tak tam jeďte a pomozte jim“ by se přitom dala perfektně obrátit. Už byla Konečná v Moskvě přesvědčovat Vladimira Putina, aby se stáhl z území cizí suverénní země, kterou bezdůvodně napadl? Vyvinula nějakou snahu o mírové řešení, kterým se tak ohání kromě toho, že sabotuje každé jednání Evropského parlamentu? Jistě že ne. V Kremlu by jí pravděpodobně ani nezvedli telefon.

Její voliči to vítají

Nelze jí ale rozhodně upřít, že hájí názor, který skutečně zastává drtivá většina jejích voličů, kteří ze strachu o svou vlastní bezpečnost odmítají jakoukoliv pomoc, aby se napadená země mohla bránit – to je u ní pochopitelné. V názoru na Ukrajinu se tak shoduje s ostatními levicovými stranami v europarlamentu, v jiných hlasováních se ale paradoxně chová poměrně pravicově. Tomuto fenoménu jsme se věnovali v samostatném článku.

Suverén Turek? Ani náhodou

Zajímavější je ale Filip Turek, který před eurovolbami zdůrazňoval, že bude přemýšlet vlastní hlavou. Jeho voliči musí být poměrně překvapení, když se jeho hlasování v drtivé většině případů shoduje se zvedáním ruky české hlavy komunistů, jak ukazují například statistiky projektu Europarlament přehledně. Tím naštval mnohé své fanoušky – více si o tom můžete přečíst ve speciálním článku zde. Ukrajina je jen jedním z příkladů jeho obratu, když na počátku velebil Zelenského, nicméně hlasoval proti téměř všem formám podpory Ukrajiny od Evropské unie.