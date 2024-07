Filip Turek má jasno, kdo může za atentát na Trumpa. Dobytek, pustil se do něj Kalousek

Na Donalda Trumpa vystřelil registrovaný příznivec republikánů. Podle českého europoslance Filipa Turka šlo však o odporný čin liberálů. Kvůli jeho komentáři k atentátu na amerického prezidentského kandidáta se do něj na sociálních sítích pustil Miroslav Kalousek i Dana Drábová.

„Liberální dobytci naštěstí opět neuspěli v jejich odporné představě demokracie. Dehonestační kampaně a atentáty jsou novodobé praktiky zelených Khmérů,“ napsal si Turek na svůj účet na sociální síti X. Navzdory tomu, že Turek označuje atentátníka za liberálního, je podle dostupných zdrojů zřejmé, že byl registrovaným příznivcem Trumpovy domovské republikánské strany. Úplně přesvědčený republikán však zřejmě nebyl, protože na kampaň přispěl i demokratům. Nic ale neukazuje na žádnou jeho názorovou vyhraněnost, která by byla motivem atentátu.

Kalousek: Atentát zneužije jen dobytek

Turkova slova nezůstala bez reakce. S ostrou kritikou vůči němu vyrukoval bývalý ministr financí a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „To, co píšete ve své druhé větě, fakticky děláte v té první. Slušný člověk takovou hrůzu odsoudí. Dobytek ji okamžitě zneužije k odpudivé politické propagandě,“ napsal v reakci na Turkův text. On sám atentát na Trumpa odsoudil, nicméně konstatoval, že mu jako kandidátovi na prezidenta může pomoci. S kritikou Turka však mezi politiky Miroslav Kalousek zdaleka nebyl jediný.

„To myslíte vážně, pane poslanče Turku,“ ptá se nevěřícně v komentářích předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. „Proč šíříte nenávist? Proč dále rozdělujete? Proč poštváváte skupiny lidí proti sobě? Vy víte, jaký motiv měl střelec?“ táže se Turka i jeho kolega, europoslanec Jan Farský. „Nebo snad podsouváte liberálům, že jejich představou demokracie jsou atentáty? Uvědomujete si, co děláte? To, co děláte, je nebezpečnější než mladistvé hajlování,“ odkazuje na jeden z nepříjemných skandálů se zdviženou pravicí, které musel Turek ve volební kampani řešit. Hajlování tehdy omlouval jako mladickou nerozvážnost.

Turek plný kontroverzí

Podnikatel a bývalý automobilový závodník Filip Turek byl do europarlamentu zvolen po intenzivní předvolební kampani, kdy jej do čela své kandidátky dosadila koalice Přísahy a Motoristů. Turek se vymezoval proti Green Dealu, zákazu spalovacích motorů a masové migraci. Svedl tuhý boj hlavně s kandidátkou hnutí STAN Danuší Nerudovou, se kterou se tvrdě střetl v několika debatách. Koalice, kterou vedl, nakonec získala v Evropském parlamentu dvě poslanecká křesla, která obsadil právě Turek a socioložka Nikola Bartůšek.

