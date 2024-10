Nejpravicovější komunistka v Evropě: Kateřina Konečná hlasuje jako okamurovci

Kateřina Konečná vzkřísila komunisty ze smrtelné křeče Hvězda koalice Stačilo! však v soukromém životě nikdy úděl běžného pracujícího nebo nedejbože dělníka nezkusila, protože ze školy putovala rovnou do politické funkce. Při hájení zájmů dělnictva dostala z jejich kapes za třiadvacet let miliony korun a v posledních letech svou finanční situaci zlepšuje v Evropském parlamentu.

Podle průzkumu webu Seznam zprávy jde o zdaleka nejpravicovější komunistku, kterou Evropa asi kdy zažila. Podle analýzy hlasování odpovídají totiž názory, které Kateřina Konečná prosazuje, spíše SPD a skupině Identita a demokracie, jíž jsou poslanci Tomia Okamury součástí. Oproti ostatním komunisticky smýšlejícím stranám prosazuje Konečná dokonce naprosto opačné názory. Staví se třeba proti migraci, za kterou lobbuje třeba marxistická Die Linke, k níž patří i kapitánka Carola Rackete, o které jsme nedávno psali zde.

Záchrana před zánikem

Kateřina Konečná převzala otěže vedení KSČM doslova za pět minut dvanáct. Bylo potřeba jednat, staří kádři typu Vojtěcha Filipa a Jiřího Dolejše už definitivně ztratili dech a zdálo se, že voliči komunistů už doslova vymírají. Konečná vsadila na koalici jejích komunistů, SD-SN (bývalých Evropských demokratů) a národních socialistů z ČSNS. Jak ale vznikl fenomén právě Kateřiny Konečné?

Její otec byl funkcionář

Třiačtyřicetiletá Kateřina Konečná pochází z Nového Jičína a oba dva její rodiče byli komunisté. Její otec zastával před listopadem 1989 funkci tajemníka pro zemědělství OV KSČ. Konečná byla jedináček. Když vystudovala gymnázium v Novém Jičíně, nastoupila na brněnskou Masarykovu univerzitu, kde začala studovat obor Národní hospodářství. Zároveň však také začala svou politickou kariéru a došlo k tomu, co zřejmě ani ona neočekávala. Stala se totiž nejmladší poslankyní českého parlamentu v historii. Mezi stárnoucími komunisty byla v roce 2002 jednadvacetiletá studentka jako zjevení, ačkoliv ještě nebyla členkou strany.

První práce? Poslankyně

Práci poslankyně musela přizpůsobit i studium, přešla na studium veřejné ekonomie a správy, v roce 2003 získala titul bakaláře, o šest let později pak na soukromé škole i inženýra. Ke komunistům vstoupila až v roce 2005, aby o rok později opět obhájila i mandát poslankyně, tentokrát už naplno v komunistických barvách. V roce 2008 se vdala, vzala si novojičínského podnikatele Zdeňka Trefila. S tím se podle Blesku znala z ochotnického divadla, poznala ho ve třinácti letech. Láska ale přeskočila až tři roky před svatbou a Konečná se rozhodla nechat si své dívčí jméno. S manželem mají devítiletého syna Šimona.

Kolik lidí může říct, že jejich první zaměstnání bylo poslanec? Konečná ale mířila výš a výhodami českého zákonodárce její kariéra teprve začala. Poslankyní se stala ještě dvakrát, ale už předtím se také dvakrát neúspěšně pokusila kandidovat do Bruselu, konkrétně do europarlamentu, ačkoliv v roce 2009 už do EP chtěla z šestého místa kandidátky. Komunisté ale tenkrát byli příliš slabí.

Druhá práce? Europoslankyně

Mladá komunistka se ale nenechala odradit a napotřetí, v roce 2014, se jí to konečně podařilo. Z tehdy pětapadesátitisícového, už tak silně nadprůměrného, poslaneckého platu se tak stala částka pohybující se kolem 6 tisíc euro, což tehdy bylo skoro sto sedmdesát tisíc. Takový platový postup při přechodu do druhého zaměstnání je sen každého zaměstnance – a zvláště voliče komunistů, za které Konečná podle svých slov bojuje. Realita je ale dost často hodně jiná.

Šance pro komunisty i Babiše

V průběhu své kariéry v Evropském parlamentu se Konečná v roce 2021 dostala i na nejvyšší funkci u komunistů poté, co ve volbě předsedy porazila Vojtěcha Filipa, komunisté tehdy utrpěli hořkou porážku a získali 3,6 procenta hlasů. „Rozhodně nechceme jít cestou vymazání značky KSČM. Co však bude nutné, je nastartovat užší spolupráci se všemi společenskými a politickými organizacemi na levici,“ řekla tehdy Konečná pro ČTK. A svůj slib dodržela, koalice Stačilo! dokázala pád preferencí zastavit. Chleba se ale bude lámat v parlamentních volbách, kde by její hnutí mohlo být spolehlivým koaličním partnerem Andreje Babiše.