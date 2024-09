Hlavně nepomáhat: Babišův kůň Skalický přeběhl za Konečnou, proti pomoci Ukrajině bojuje ukradeným videem ze hřbitova

S bizarním programem vyráží do senátních voleb po boku komunistů Jan Skalický. Bývalý náměstek primátora Děčína, kterého z funkce uklidilo až naštvané zastupitelstvo včetně jeho spolustraníků z hnutí ANO. Po vyhození z Babišova hnutí Skalický přeběhl do komunistické koalice Stačilo! a upravil i svůj program. Ten teď staví výhradně na nenávisti ke všemu, co se zrovna nabízí.

Dlouhé amatérské video pochází z ukrajinského hřbitova, kde je nespočet modrožlutých vlajek na hrobech padlých vojáků. Vedle nich je ve videu fotka Skalického a nápis „NECHCI BÝT VTAŽEN FIALOU DO VÁLKY“. Přesně tak vypadá předvolební klip novopečeného kandidáta na senátora za komunistickou koalici Stačilo! Pomineme-li všechny argumentační fauly, které výše uvedená věta představuje, video má ještě jeden bizarní aspekt. Kde vzal Skalický licenci na podobné video? Podle našeho rozhovoru ji zřejmě vůbec nemá a netuší, že by mít měl.

Pochybný původ předvolebního videa

Pokud by totiž video točil sám kandidát komunistické koalice nebo někdo z jeho týmu, zřejmě by Ukrajinu musel navštívit osobně a být konfrontován s každodenní realitou země napadené Ruskem. Komunistické lži by pak mohl papouškovat jen se zásadním sebezapřením. Je také téměř nemyslitelné, aby někdo, kdo na Ukrajině takové video natočil, umožnil jeho použití právě v podobném klipu. Je tak nanejvýš pravděpodobné, že video je prostě ukradené a překroucené. To redakci Čtidoma.cz Skalický i nepřímo potvrdil. „Video mi bylo posláno WhatsAppem, máte-li kontakt na autora, pošlete mi ho, prosím,“ odpověděl na dotaz autora článku, odkud pochází video, které použil ve svém klipu.

Vyloučen z rady i hnutí ANO

Skalického vyloučili ze zastupitelstva hlavně kvůli jeho rychlým změnám v trvalých bydlištích. Než se stal náměstkem primátora, v Děčíně bydlel Skalický pouhé dva měsíce. „Cítím se být vnitřně Děčíňákem, ačkoli jsem se narodil v Chrudimi a žil v Praze,“ říkal tehdy náměstek. Soud mu sice dal za pravdu, že měl ve městě vazby, zastupitelstvo města jej ale následně vyloučilo. „Myslím, že funkci prvního náměstka by měl zastávat člověk, který bude pracovat pro Děčín, bude znát Děčín, pracovat pro něj s plným nasazením,“ uvedl tehdejší primátor pro ČT.

Facebook plný propagandy

Skalický velmi rychle přijal rétoriku své nové domovské koalice. Na svém Facebooku tu obdivuje politiky ze Slovenska, jako je ministryně kultury, která vytrvale ničí tamní kulturní scénu a blouzní přitom o nebezpečnosti LGBT, tu vzývá Roberta Fica a styl jeho vlády, tu sdílí vylhanou zprávu o tom, že Fialovu vládu jakýsi institut vyhodnotil jako nejhorší na světě. Tedy podobné bludy, kterými proslula třeba známá dezinformátorka Jana Zwyrtek Hamplová, když pomáhala vědomě šířit lži proruského bloggera Vidláka.

Green Deal, nebo grýndýl?

„Ochrana přírody jednoznačně ano, ale grýndýl jako celek je nebezpečný nesmysl,“ zní jeden z bodů Skalického volebního programu. Těžko říci, zda se Skalický snaží být vtipný, nebo přiblížit svým voličům, ale ze Senátu bude proti Green Dealu těžko bojovat. A nejen proto, že možná ani neví, jak se správně píše. Detailnější náhled na problematiku však Skalický neukazuje. Zčásti zřejmě proto, že cílovou skupinu to nezajímá, a zčásti také dost možná proto, že vůbec neví, co dohoda obsahuje a že ji prosadil jeho bývalý šéf Andrej Babiš, ještě když byl členem hnutí ANO.

„Jednotliví ministři svým resortům nerozumějí a vláda neumí řídit stát. Je to horší, ona ani neví, co znamená řídit stát, a možná je to ještě horší a vláda ani neví, co je to vlastně stát,“ zachází Skalický do čirého existencionalismu. V rámci posledního pokusu šéfkomunistky Konečné o sebrání voličů protestním hnutím je bohužel nutné konstatovat, že Skalický má velkou naději na úspěch.

