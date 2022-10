Eva Burešová našla svou skrytou vášeň. Prozradila, zda Přemkovi Forejtovi její nový koníček nevadí

Hvězda seriálu ZOO zažila velký tlak fanoušků, když natáčení opustila. Spolu s ní totiž v seriálu skončil i Robert Urban, představitel soudce a vdovce Petra Kříže, který se do ní zamiloval, aniž by věděl, že do svých spárů lanaří svou krásnou chůvu.

Proč se Evin pes jmenuje Nairobi?

Eva Burešová měla ale ke svému odchodu pádný důvod. Připravovala se totiž na porod svého druhého syna, kterého s partnerem Přemkem Forejtem pojmenoval Tristan William. Na malého brášku se doma těšil pětiletý Nathaniel, kterého má herečka z předchozího vztahu s hudebníkem Michalem Krásným, a Přemkova dcera Stella.

Ještě před příchodem nového člena rodiny stihla dvojice koupit dům za Prahou a pořídit pořádného hlídače – fenku Nairobi, které říkají Naira. Její jméno není nahodilé. Pes Eviny sestry je totiž stejného plemene a jmenuje se Keňa.

Konečně může být jen mámou

Ačkoliv by si někteří přáli, aby se Eva vrátila do populárních seriálů, ta si naplno užívá vysněného a harmonického domova. Po porodu prvního syna jí totiž tehdy partnerský vztah ztroskotal a ona se musela rychle postavit na vlastní nohy a začít vydělávat. S Přemkem, který dokáže rodinu zajistit tak, aby se nemusela strachovat, tak konečně našla mír v duši.

Nejen, že jí to neskutečně sluší a je pořádně sexy, domov se rozhodla provonět bylinkami, které vkládá do aromalampy. Jak se svěřila na svých sociálních sítích, moderním vymoženostem, jako jsou oblíbené difuzéry, příliš nefandí. Raději jde přírodní cestou. Sledující hned zajímalo, zda Přemkovi tato její záliba nevadí. Svěřili se, že jejich partneři vůni levandule, badyánu nebo hřebíčku, které jsou teď Eviny nejoblíbenější, doma nesnesou. Evě to ale přišlo vtipné a pousmála se nad tím, že i známý kuchař je rád, když celý jejich dům voní.

Zanevře na herectví?

Budeme si tak muset počkat, zda se po pár letech, kdy i nejmladší potomek půjde do školky, vrátí k natáčení, nebo se z ní stane bába kořenářka. Jak je ale vidět, soustředit se na to, co jí dělá opravdovou radost, jí svědčí a je nejspokojenější za celou svou dobu. Když se nedávno ukázala poprvé od porodu ve společnosti při příležitosti autogramiády seriálu ZOO, jen zářila.

Ačkoliv si od mateřských povinností nedávno odskočila k natočení nové písně, do práce nespěchá. Přeci jen už si u prvního syna vyzkoušela, že čas s dětmi rychle utíká a malé jsou jen jednou. A jak se zdá, vypadá to u nich na božskou pohodu!

Zdroj: Instagram, seriál ZOO

KAM DÁL: Seriál ZOO: Víme, kdo nahradí v baru Lady X! Bude se jmenovat Lady Y a hrát ji bude tahle herečka.