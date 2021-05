Milionářka Adele se s otcem neusmířila. Při boji s rakovinou si vydělával jako kurýr

Autorka fenomenálního hitu Someone Like You se s otcem rozhádala na život a na smrt před deseti lety, kdy Evans promluvil o soukromém životě své dcery do médií. Řekl, že se Adele snaží tak zoufale hledat lásku, protože se nikdy nesmířila s tím, že ji v dětství opustil. To zpěvačku nesmírně naštvalo, zvlášť poté, co vše si v dětství kvůli jeho alkoholismu prožila. Od té doby spolu nepromluvili, a i když se Mark Evans všemožně snažil dostat u dcery odpuštění, zemřel téměř v chudobě a zcela osamocen.

Blízcí rodině Adele svěřili deníku Daily Mail, že zpěvačku smrt otce zasáhla a je z ní otřesena. A to i přesto, že od rodku 2013 věděla, že mu byla diagnostikována rakovina střev. Ještě ten rok se ji Mark Evans snažil vyburcovat k napravení vztahů, když jí přes média vzkázal: „Jen si přeji zpět svou holčičku. I když vím, že jsem pro ni byl v jejím dětsví velmi prohnilý otec.“ Odkazoval tím na období, kdy denně vypil dva litry vodky a několik piv. „Takhle jsem pil přes tři roky a jen Bůh ví, proč jsem to období vůbec přežil,“ zavzpomínal pro The Sun, který přinesl informaci, že si v posledních letech i přes těžký zdravotní stav musel vydělávat jako kurýr.

Adele byla vůči prosbám imunní

Do posledních dnů bydlel v Bridgendu, v malém pronajatém domě, a jeho měsíční plat nečinil více než pár set liber. Jeho přátelé svěřili, že měl ze zničeného vztahu s dcerou, která vydělává denně kolem 4 milionů korun, zlomené srdce. Přál si být pouze otcem své holčičce a dědou svému vnukovi Angelovi. To už se mu nesplnilo. I přesto, že dceři psal dopisy každý měsíc několik let a snažil se ji přesvědčit, že by pro ni dokázal být někým jiným, než jen "prohnilým" tátou, vstřícného kroku se od slavné zpěvačky nedočkal.

Mark Evans zemřel jen pár dní poté, co Adele oslavila své 33. narozeniny a u této příležitosti uveřejnila na sociální síti galerii neretušovaných fotek s názvem "Thirty Free". Zřejmě jako odkaz na svůj status single, kdy je od rozvodu se svým manželem Simonem před dvěma lety stále nezadaná. Zda je to pravda, ukážou příští týdny. V poslední době byla totiž několikrát spatřena v doprovodu hollywoodského elegána Bradleyho Coopera, který je také single. Před rokem se totiž definitivně rozešel s matkou své dcery Ley, modelkou Irinou Shayekovou.

