Souboj na talíři: Svatá trojice se rozpadá, přichází Roman Staša. V Masterchefovi jsem nepoznal houbu od bedly, řekl

Souboj na talíři je reakcí na slávu tří porotců, které si diváci oblíbili v kuchařské show Masterchef. První série sklidila neskutečný úspěch, tak nebylo překvapením, když přišla tento rok i druhá.

Jeden z porotců show opouští

V kulinární show se kuchaři Přemek Forejt, Radek Kašpárek a Jan Punčochář vydají na cestu po České republice, aby ochutnali ty nejlepší pokrmy na nejobyčejnějších místech. A aby z toho nebyl jen cestopis, ale pořádné drama, nastoupí vždy dva z nich proti sobě do duelu a snaží se jídla, která ochutnali, napodobit a upravit po svém. V pořadu je nespočet vtípků a legračních situací, právem si tak získal své příznivce.

Teď se ale budou muset s jedním z hlavních aktérů rozloučit. Radek Kašpárek se totiž potřebuje věnovat své nové restauraci. Na pár dílů nahradí oblíbeného Radka Kašpárka vítěz Masterchefa z roku 2020 Roman Staša. Když se dostal tehdy mezi 16 finalistů, nikdo si nemyslel, že by to právě tenhle srandista mohl vyhrát. Postupně se ale tenhle sympaťák dostal až do finále, kde své menu postavil na foie gras.

Pro televizní obrazovky se narodil

„Tahle soutěž mi popsala hodně stran v mojí životní knize, byl to fakt velkej zážitek, a jestli tohle někdo uslyší, tak ať do toho jde. Když jsem přišel, nepoznal jsem houbu od bedly, já jsem prostě jenom strašně chtěl,“ řekl po jejím skončení. Teď bude mít šanci ukázat, kam se od svého vítězství posunul. A není to jediná šance, jak zazářit v televizi. Romana Stašu už mohli diváci vídat ve Snídani s Novou, teď se ukáže ve Víkendové snídani.

Určitě tak Roman není žádná rychlokvaška, která by rychle zapadla. Opravdu se mu daří!

