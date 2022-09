Nejdřív Rory, teď i Lorelai. Gilmorova děvčata nemají štěstí v lásce ani ve skutečnosti

V seriálu hraje Alexis Bledel a Lauren Graham nerozlučnou dvojku, která se nebojí jakýchkoliv nesnází. Na muže v seriálu ale neměly děvčata příliš štěstí. Rory, kterou hraje právě Alexis, se ještě jako středoškolačka zamilovala do Deena, poté do Jesse a prstýnek jí skoro navlékl miliardář Logan. Nakonec však v nových dílech skončila jako jeho milenka, kterou si udržoval před svatbou. A ačkoliv je zřejmě pojila hluboká láska, taková ta bláznivá, nesnadná, přesto intenzivní, skončila těhotná a opuštěná.

Byla to velká láska

Lorelai celé dlouhé série toužila po majiteli bistra Lukovi, a až na konci jim to konečně klaplo. Většinou, když už to vypadalo na svatbu a lásku až za hrob, do toho něco přišlo. Jedním z posledních důvodů bylo znovuobjevení Lukovy dcery April, které s Lorelai nesdílel, čímž jim připravil v podstatě otevřené dveře pro rozchod.

Ve skutečnosti randila představitelka Lorelai, Lauren Graham, s hercem Peterem Krausem. Mezi jeho nejznámější role patří Nate Fischer v Odpočívej v pokoji nebo Adam Braverman ve Famílii. Právě při tomto natáčení se s Lauren seznámili. A nešlo o žádný chvilkový románek. Pár spolu strávil deset let společného života. „Jakmile jsme se dali dohromady, bylo to jasné. On chtěl mě, já jeho. Pomohlo mi to pochopit život, jak se věci dějí. A to zcela náhodně,“ rozplývala se na začátku vztahu herečka.

Herečka se stěhuje do levnějšího domu

Do jejich vztahu však velkou měrou zasáhla pandemie koronaviru, kdy pár strávil celých pět měsíců odděleně. Herečka měla práci v Kanadě, Kraus ale v USA. „Normálně by to byly dvě hodiny letu a jela bych na víkend domů. Ale tehdy to nešlo, takže jsme byli skoro pět měsíců od sebe, což se nikdy předtím nestalo,“ popsala složitou situaci Graham. Společné potomky ale neměli, Lauren je bezdětná, Peter měl z předchozího vztahu syna.

Po rozchodu Lauren neváhala a začala znovu. Koupila si krásný dům v Los Angeles, který má mít dokonce historickou hodnotu. Dům, kde dvojice společně žila, Graham prodala za 6 milionů dolarů, což má být dvojnásobek toho, za co dům pořídila v roce 2005. Za novou vilu v části Los Feliz dala o něco méně. Stál jí 2,7 milionu dolarů, přesto jde o pořádný luxus. Jde o historickou stavbu ve španělském stylu, která má mít například tři koupelny.

Podobný osud potkal její seriálovou dceru Rory. Její představitelka Alexis Bledel nedávno oznámila po osmi letech rozvod s manželem Vincentem Kartheiser, známým například z Šílenců z Manhattanu. Dvojici se v roce 2015 narodil syn.

