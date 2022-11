V seriálu ZOO se nastřádala negativní energie: Kdo se chce pořád dobrovolně rozčilovat?

Co se soudce odstěhoval do Bruselu, aby si za příchodu třetího dítěte splnil svůj sen, o kterém ani nevěděl, že ho má, jde to od desíti k pěti. Potvrdil to i úterní díl, kdy už tak nějak nevíte, kdo je kdo. Až na neskutečný počet dvojčat, u kterého by nás všechny zajímalo, jak dlouho se na tyhle scény dělal casting.

Kdo si někdy všimnul, že Kamilova nová vyvolená je příbuzná s paní Liškovou? Nebo tam je tvůrci uměle dotvořili dějovou linku, aby se všechno propojilo jako v Manifestu? A jak je možné, že Viky ještě neví, že má vlastně sestry dvě? Jak to, že si s Tes, o které ví, vůbec nevolá? Tolik otázek…

Jana Švandová má asi boty proti lásce

Jana Švandová hraje roli babičky Novotné dokonale. Padne ji jako ulitá, je ostrá, chrání rodinu a všechny přesvědčuje o své pravdě. Její linka s Haďákem je už ale dost dlouhá, on se pořád chudák snaží a babi ne a ne polevit. V posledních dílech, kdy ji uspořádal perfektní večírek a ona ho stejně nechce do rodiny, už toho bylo až příliš.

Asi má tento příběh demonstrovat, jak těžké je pro chudého vojáka dostat se mezi bohatou elitu, takový mužský příběh o Popelce nebo kom, ale někdy je vám až líto, jak tvrdě po Haďákovi tahle roztomilá bloňďatá velitelka klanu Novotných šlape. Tím spíš, když Sid poslušně vrátila kartu a o jejích peníze už dávno nestojí. A někdy se divíte, že ta Sid nezakročí a nechá se sebou v dospělosti takhle vorat.

Smrt Vojtovy manželky

Úplným extrémem, zejména pro slabé povahy, je smrt Káji Roklové. Albert Polák se rozhodl, že bude ředitelku Roklici tragickou událostí ničit a vydírat. A tak řekne například malému Matějovi, že mu maminka zemřela, posílá na ní opuštěné děti, aby jí došlo, že má být s rodinou, a ne v práci nebo starosta tajně Vojtovi volá a deptá ho vzpomínkami. Taková v podstatě zbytečná dějová linka, která je divákovi extrémně nepříjemná a dal by jim všem přes nos i skrz televizní obrazovky.

Můžeme jen doufat, že se brzy objeví nějaká ta nová láska, která bude zase zajímavá, hřejivá a vnese do seriálu klid a pohodu. Zatím to jen vypadá, že se to zase mění v nějakou rádoby kriminálku, jak to u každého seriálu je. A to by byla velká škoda.

Budiž všem divákům avizovaný návrat Evy Burešové, která se rozhodla, že to i s mateřskými povinnostmi prostě dá, Tristánka bude kojit mezi natáčením a její postavu do děje znovu vyšle. Akorát nám tam pořád chybí ten Robert Urban....

Zdroj: Instagram, seriál ZOO

