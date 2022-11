Eva Burešová má doma muže mnoha tváří: Na galavečeru za štramáka, doma za dědečka Hříbečka

Ačkoliv je Eva Burešová jednou z nejsledovanějších hereček současnosti, neotálí ani ve své hudební profesi a hned tento rok vydala několik písní, kterými si fanoušky právem získala. Její hlas obdivuje kde kdo, stejně tak dobře se ale uvedla v seriálu Slunečná a ZOO, kde se stala regulérně nejoblíbenější postavou. A to navzdory tomu, že charaktery Týny a Viky byly dost odlišné.

Pár k pohledání

V poslední době své fanoušky potěšila zprávou, že se vrací do seriálu ZOO, jak jsme informovali. Ačkoliv její příznivci plesají, objevily se i zlé jazyky, které ji nabádají, aby raději zůstala doma s dětmi. Co má taková matka po porodu co pohledávat v práci, neslo se internetem. Eva ale není žádnou stereotypní ženou, která by poslechla cizí rady lidí, kteří ji navíc ani neznají, svůj život si tvrdě vydřela a žije ho podle svého. Už s prvním synem Nathanielem natáčela v jeho raném věku seriál Slunečná. A jak je vidět, jejich vztahu to nijak neuškodilo.

Oporou je jí partner Přemek Forejt, který se nedávno potýkal s velkou vlnou kritiky. Jako věhlasný kuchař prestiží olomoucké restaurace Entrée vzal spolupráci s fast foodem McDonald's, což mu mají mnozí dodnes za zlé. Jako pár to ale ustáli ruku v ruce, a co si říkají ostatní, je příliš nezajímá. Rodinu přesunuli z Prahy k Benešovu, kde si pořídili menší domeček, ve kterém je jim zkrátka dost hezky na to, aby si přílišnou kritiku nebrali k srdci.

Přemkovi vesnice svědčí

Rodinnou pohodu ukázali i na jedné z posledních fotografií, kterou Eva zveřejnila v pondělí na svých sociálních sítích. Přemek má na ní roztomilý baret, flanelovou košili a výrazný knír. Hotový dědeček Hříbeček! Eva nezapomněla do chladných dní obléknout teplý svetr s rolákem a úsměv má od ucha k uchu. Jak to vypadá, konečně našla své vytoužené štěstí, díky němuž získává rodinné zázemí, které si vždy přála.

Eva si v posledních týdnech mimo hraní našla také novou vášeň, a to jsou bylinky a vykuřovadla. Své fanoušky na sociálních sítích vzdělává, jak si doma navodit tu správnou pohodu, dopomoci si k pohodě nebo jen chvíli vydechnout. Při úplňku v Býku, kterého jsme se dočkali hned zkraje měsíce listopadu, dokonce svolávala magické síly. „Volají se všechny čarodějky! Dnešní noc je jako dělaná pro rituály. Jeden z nejsilnějších úplňků nám svítí a volá ke spoustě věcem. Nové začátky, zbavování se nešvarů, trápení, špatných vlastností. Kdo má kameny, tak šup s nimi pod paprsky, ať naberou co největší sílu. Kdo má bylinky, šup s nimi do vany. Kdo má vykuřovadla, tak zapálit a „osprchovat“ se v jejich dýmu,“ radila Eva. „Ty jsi hotová šamanka,“ žasli fanoušci v komentářích.

