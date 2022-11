Seriál Dobré zprávy nezachránila ani talentovaná zrzka: Drahé kulisy se bortí jako domeček z karet

Vypadá to, že žádná sláva, jakou televize zažila u Slunečné a ZOO, se tentokrát nekoná. Klenot, na který se tolik spoléhalo, totiž selhal. Seriál Dobré zprávy má na ČSFD pouhých 24 %, a je tudíž 410. nejhorší. Příběh obyčejné holky z vesnice, která si na stáži v redakci splní svůj sen a prožije velké dobrodružství, nezaujal.

Továrna na hvězdy

Pro Natálii Halouzkovou to byla přitom životní šance. Šlo o její první velkou roli, od které si hodně slibovala. Pokud by se totiž divákům projekt nakonec zalíbil, mohla z ní být nová hvězda. Podobně „stvořil“ seriál Slunečná Evu Burešovou. Ačkoliv do té doby hrála, zpívala i něco málo natočila, až role Týny Popelkové ji vynesla do výšin a zajistila jí takovou fanouškovskou základnu, že se má kam vrátit, i kdyby na té mateřské byla několik dalších let.

Stejný osud potkal také idola mnoha žen Marka Lamboru, který ztvárnil jejího partnera Janka Linharta a který dodnes čerpá z toho, jaké šílenství se kolem něj vytvořilo. Ačkoliv o své sociální sítě dnes Lambora už nijak zvlášť nepečuje a z televizního prostředí se stáhl, doteď dostává zajímavé role v divadlech, má několik lukrativních spoluprací a léto si bez ostychu užil surfařením v Portugalsku.

Promarněná životní šance

Pro Natálii je tak hlavní role ve skomírajícím projektu zřejmě cestou do záhuby. O místo na slunci bude muset bojovat znovu. Diváci si ji mohli pamatovat jako hvězdu redakce, teď ale bude mít plné ruce práce, aby svou reputaci napravila. A to navzdory tomu, že roli Báry hraje opravdu dobře a předvedla, že se v ní skrývá velký talent.

Vladimír Polívka přitom v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz přiznal, že realizace seriálu nebyla vůbec levná záležitost. „Do Dobrých zpráv televize investovala dost peněz. Děj se díky tomu odehrává v nových kulisách, hrají tam noví, neokoukaní herci. Také to prostředí, zákulisí televizní práce, je nové a mohlo by být osvěžující,“ doufal ještě před začátkem. Nakonec se ale dost mýlil.

Díly jsou předtočeny

Podle serveru extra.cz se na začátku tohoto týdne mělo rozhodnout o konci seriálu. A to hlavně kvůli špatným recenzím a mizerné divácké sledovanosti. „V současné době dokončujeme aktuální sérii seriálu Dobré zprávy. Příběhy hlavních hrdinů mají uzavřený děj a prozatím neuvažujeme o natáčení pokračování,“ sdělil webu PR mluvčí Josef Ducký.

Na obrazovkách tak o seriál zatím nepřijdeme, že by však měl nějaké pokračování, to je jen bláhové předpokládat. O počtu dílů můžeme také jen spekulovat, lze však mluvit o pouhých desítkách, které se na televizních obrazovkách pravděpodobně objeví. A pokud, tak zřejmě už v jiném čase než v lukrativní osmé hodině ve středu večer.

Vypadá to, že divákům chybělo nějaké to další milé prostředí. Ať už statku, nebo zoologické zahrady. V Dobrých zprávách šlo totiž už v prvních dvou dílech o intriky, povrchnost a zákulisní šarvátky. Vrcholem bylo, když hlavní hrdinka hned v úvodu dostala v přímém přenosu dortem do obličeje. Prý jako křest ohněm.

Zdroj: seriál Dobré zprávy, Instagram

KAM DÁL: Agáta Hanychová má konkurenci: Influencerka A.N.D.U.L.A v show Holčičky zabodovala. Teď by ráda vlastní pořad.