Agáta Hanychová má konkurenci: Influencerka A.N.D.U.L.A v show Holčičky zabodovala. Teď by ráda vlastní pořad

Žije na střídačku v Praze i v Plzni, vychovává malého Páťu a asi největší boom na Instagramu udělala poté, co hrdě odešla ze vztahu, kde nebylo všechno tak docela košér, v pátém měsíci těhotenství. Otec jejího dítěte měl totiž na sociálních sítích věnovat pozornost i jiným ženám, ačkoliv doma očekával rodinu. Přesto všechno zvládla s takovou grácií, že dnes ji dokonce ženy žádají o radu. Většinou jim stručně poradí, aby chlapa „narvaly do sudu“.

Agáta se nestačila divit

Všichni ví, že když má Aneta prostor pro otázky, nuda večer rozhodně nebude. Její specifický způsob komunikace jí vynesl téměř čtvrt milionu fanoušků na Instagramu, snové spolupráce i veřejný život, který pro ni ale nebyl vždy jednoduchý. Sama přiznává, že dnes si již soukromí více chrání, a i svého syna Patrika dává na sociální sítě o dost méně. Ačkoliv se snaží působit vždy pozitivně, starosti má jako každý jiný. "Nikdo není zvědavej na mojí depku," řekla.

V show Holčičky, kterou moderuje Agáta Hanychová na TV Barrandov a která je tak trochu nástupcem Agáty Jaromíra Soukupa, předvedla, že není žádným krásným pozlátkem, které by nemělo v hlavě rozum. Právě naopak. Její povídání se Agátě zalíbilo natolik, že nakonec vydalo na dva hodinové díly. A diváci by si klidně ještě přidali!

Vařila se "andulačka"

Aneta uvařila svou speciální polévku, které její sledující dali jméno „andulačka“. Už je to takový její signature dish. Do vroucí vody přidá květák, neloupané brambory, mrkev, rajčata, fazole v konzervě a slaninu. To vše podpořené ještě bujonem. Sama influencerka si tuhle svou polévku nemůže vynachválit, protože právě ta jí prý pomohla shodit kila po porodu. Jedla totiž nějakou chvíli pouze ji.

Rozpovídala se ale také o tom, že než si s mužem dá byť jen pusu, žene ho na dermatovenerologii, aby jí mohl ukázat papír, že nemá žádné pohlavní choroby. To může být pro mnoho žen inspirací, jak se lépe chránit. Právě pohlavně přenosných chorob se prý bojí nejvíce. A k tomu ještě tornád, ty jsou hned za nimi. Dámy dokonce prozradily, že v minulosti měly stejného chlapa, jméno si ale nechaly pro sebe. Obě také jeden čas využívaly seznamovací aplikaci Tinder. Nakonec jim ale jejich popularita působila prý spíše komplikace, a tak ji zase smazaly. Nápadníci často nevěřili, že si píšou právě s nimi. A to navzdory tomu, že Agáta byla jeden čas svým zběsilým randěním proslulá.

Aneta má na vysvědčení jedničku!

Celou dobu mluvila bez sebemenšího zaškobrtnutí, byla velmi otevřená, upřímná a jak fanoušci kvitovali, měla perfektní projev. Klidně by ji tak viděli i v dalších dílech! Na vysvědčení to má tak instagramová Andula za jedna. Zastínila i ostřílenou televizní hvězdu Agátu, která zvládala jen tak tak šermovat nožem u svého těhotenského bříška. To už Andula nezvládla a požádala ji, ať je alespoň trochu opatrná.

„Dostávám tak hezký reakce na moje vystoupení v telce, že si asi taky udělám vlastní pořad,“ nechala se slyšet o víkendu Aneta. To by jistě fanoušci ocenili! „Jsem dojatá!“ rozplývala se, když ji druzí chválili. A měli za co. Kdejaká hvězda by dvě hodiny monologu v televizi rozhodně neutáhla, Aneta ale neměla problém. Jak je vidět, Agáta má pořádnou konkurenci. Aneta by na obrazovkách totiž udělala pořádný poprask a sledovanost - o tu se nemusí vůbec bát!

