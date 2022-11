Rozvod Gisele Bündchen a Toma Bradyho nikdo nečekal. Podobný osud potkal několik dalších slavných párů

U některých slavných párů je možné postupný rozpad jejich vztahu vycítit celé měsíce či dokonce roky předtím, než jeden z partnerů požádá o rozvod. U jiných ale tato informace zasáhla jejich fanoušky jako blesk z čistého nebe.

Gisele Bündchen a Tom Brady

Brazilská supermodelka Gisele Bündchen, která je nejlépe placenou modelkou na světě, a Tom Brady, profesionální hráč amerického fotbalu, oznámili svůj rozvod a šokovali tak tisíce jejich sledujících na sociálních sítích. Ti totiž tento smutný vývoj událostí vůbec nečekali.

Jejich manželství trvalo dlouhých 13 let, během té doby se ale oba změnili natolik, že se „vzájemně odcizili,“ jak uvedla Gisele.

Brady na svém instagramovém profilu sdílel, že je vděčný za společné chvíle, které spolu strávili. Zdůraznil také, že k tomuto razantnímu kroku dospěli po dlouhém zvažování.

Některé zdroje spekulují o tom, že se na rozvodu podílelo Bradyho rozhodnutí vrátit se ke své profesionální sportovní kariéře. Gisele se totiž několikrát veřejně svěřila s tím, že by si přála, aby její partner odešel do důchodu a mohl tak strávit více času s rodinou. To se ale nestalo.

Kim Kardashian a Kanye West

Stejným šokem byl pro veřejnost i rozvod influencerky Kim Kardashian, která se proslavila zejména prostřednictví reality show, která zobrazovala každodenní život její rodiny Držte krok s Kardashians. V jednom z dílů pořadu se Kim svěřila věrným divákům s tím, co za jejím rozvodem se slavným rapperem Kanyem Westem stálo. Zlomovým bodem ve vztahu byly údajně 40. narozeniny influencerky.

Kim si tehdy totiž údajně uvědomila, že toho s bývalým manželem neměli mnoho společného a nejlépe spolu vycházeli, když byl pryč.

„Poté, co mi bylo 40, jsem si uvědomila, že nechci manžela, který žije v úplně jiném státě,“ uvedla. „Uvědomila jsem si ale také, že spolu nejlépe vycházíme, když je pryč. To ale není to, co chci, je to smutné. Já chci někoho, s kým budeme mít rádi stejné pořady. Chci někoho, kdo si se mnou bude chtít zacvičit,“ svěřila se.

Kim rozvod zdánlivě snáší mnohem lépe než její bývalý partner. Kanye, který si nedávno změnil jméno na Ye, se svěřil s tím, že bojuje s úzkostmi a depresí.

Sylvester Stallone a Jennifer Flavin

Namále měli i Sylvester Stallone a Jennifer Flavin. Jako jedni z mála ale dokázali krizi v manželství na poslední chvíli zažehnat.

Stejně jako filmová postava Rockyho, která Stallona proslavila po celém světě, se nevzdal a společně se svou ženou své upadající manželství zachránil. Stihli to ale jen tak tak, k jejich udobření totiž došlo teprve až měsíc poté, co bývalá modelka požádala o rozvod.

Údajně se zkrátka sešli u nich doma a rozhodli se na jejich problémech zapracovat. Jejich jednoduchá, ale účinná taktika zabrala a nyní jsou údajně šťastnější než kdy předtím.

Eva Decastelo a René Decastelo

Šokující rozvody se nevyhnuly ani českému showbyznysu. Na vlastní kůži si ho zažili mimo jiné i moderátorka Eva Decastelo a její bývalý manžel, scenárista René Decastelo. Rozvod se jim podařilo dlouho tajit, nakonec ale přiznali, že jsou, stejně jako Giselle a Tom, po dlouhých 13 letech nuceni své manželství ukončit.

Scenárista dal jasně najevo, že za jeho rozvodem s Evou nejsou žádné pikantnosti. Fakt, že se rozešli, údajně nějakou dobu skrývali zkrátka jen proto, že se není čím chlubit.

„Moc lidí o našem "rozchodu" nevědělo, protože nebyl důvod to veřejně šířit. A nebýt toho, že jeden z těch, kterým jsme se svěřili, měl potřebu vyprávět to dál, asi bychom žádné veřejné prohlášení nedávali ani teď. Ono se totiž není čím chlubit. Kdo by se chtěl dobrovolně chlubit, že se mu něco nepovedlo? Ale stalo se. Není v tom žádná senzace, což zklame všechny, kteří doufají v další pikantní podrobnosti. Nejsou!“ uvedl na svém instagramovém profilu.

Nadále prý ale zůstávají přáteli, a to hlavně kvůli jejich dětem.

Jak je to s rozvody v Česku?

navýšilo o desítky procent. Kdysi končila rozvodem pouhá desetina sňatků, v následujících letech ale toto číslo rapidně narůstalo. Hranice 30% rozvodovosti byla překonána v roce 1975, od roku 2005 se tento údaj pohybuje mezi 40 a 50 %. Rozvodovost nestoupá jen ve světě. V poslední době končí rozvodem stále více českých manželství. Jak dokazuje stastika ČSÚ , od první poloviny 50. let 20. století se množství rozvodů v našich končináchKdysi končila rozvodem pouhá desetina sňatků, v následujících letech ale toto číslo rapidně narůstalo., od roku 2005 se tento údaj pohybuje mezi 40 a 50 %.

Zdroj: CBS News, Tmz, CNN, Elle, Cosmopolitan, News24, Idnes.cz, Český statistický úřad

KAM DÁL: Vojta Dyk se doma cítil jako páté kolo u vozu. Rázně to vyřešil.