Tomáš Plekanec slaví kulatiny! Je stále životní láskou své exmanželky Lucie Vondráčkové?

Ačkoliv Plekanec stihnul se Šafářovou přivést na svět už dvě děti, brzy tříletou Leontýnku a půlročního Olivera, Vondráčková štěstí v lásce příliš nemá. Spojována byla hned s několika muži, zatím to však nevypadá na nic vážného. Vloni tvořila nějaký čas pár s moderátorem Petrem Vojnarem, nakonec jim ale vztah nevyšel. Teď chodí s o osmnáct let mladším MMA zápasníkem Zdeňkem Polívkou. Ně něj Lucie nešetří slova chvály: „Užívám si stav zamilovanosti, je to to nejhezčí období. Jsme tak nějak všichni spokojení a šťastní. Já se červenám, když o tom mluvím, už dost," svěřila se.

Rozpad manželství s Plekancem zpěvačku hodně bolel

Tomáš Plekanec je český hokejový útočník. Narodil se v roce 1982, pochází z Kladna. Přezdívá se mu Pleky, dnes hraje za Rytíři Kladno. Majoritním vlastníkem klubu je hokejista Jaromír Jágr.

Je to ale skutečně ten pravý? Nedávno se totiž nechala slyšet, že její životní láskou je právě Tomáš Plekanec. A ačkoliv vychází i s jeho novou manželkou velmi dobře a rodinné vztahy jim fungují, mají stále mnoho společného. Jak dva malé syny, tak je spojuje společná tragédie. Před několika lety přišli o vymodlenou holčičku v šestém měsíci těhotenství. Měli jí dát jméno Eliška a Lucie se s ní po prodělaném potratu loučila prý několik hodin. Syn Adam se tak narodil až ze třetího těhotenství. Byla právě tahle událost tou, která krásnou ženu k hokejistovi připoutala natolik, že se teď nedokáže zamilovat do nikoho jiného?

Když se manželství Vondráčkové s Plekancem rozpadlo, veřejnost z toho vinila právě Šafářovou. Ta ale jakoukoliv vinu odmítala, až musel přijít Plekanec a uvést na pravou míru, že rozvod byl důsledkem dlouhodobých neshod, a nikoliv nové známosti. Se Šafářovou se měl scházet až po odloučení s Vondráčkovou. Olympijská medailistka se ale nenechá rozhodit a nikdy do rodinných vztahů bývalých partnerů nezasahovala. Alespoň ne veřejně.

Novou lásku našel hokejista v tenistce Lucii Šafářové

Sama Vondráčková o něm dodnes mluví v superlativech a nešetří slova chvály. Dokonce nové lásce svého exmanžela veřejně gratulovala k narození potomků. Po porodu syna tenistka řekla, že čtyři děti stačí a těhotná být už nechce. Naznačovala tím tak, že do své rodiny bez výjimky počítá i syny svého manžela z předchozího manželství. Skoro se tomu nechce věřit, ale vypadá to, že všichni zvládají společné fungování na jedničku a žádné naschvály se nekonají.

Ačkoliv je Vondráčková teď zadaná po dlouhé době, a tak si musí ještě chvíli počkat, než se o svém výběru ujistí, v práci se jí daří velmi dobře a pořád je žádanou umělkyní. Plekanec se vrátil do Čech a hraje za český extraligový klub Rytíři Kladno, kde působil rovněž Jaromír Jágr. Jelikož z Kladna pochází, zřejmě to nebyla těžká volba! Dříve hrál za HK Lev Slaný, HK Kralupy nad Vltavou, HC Mladá Boleslav, Hamilton Bulldogs, Toronto Maple Leafs, Montreal Canadiens nebo HC Kometa Brno.

