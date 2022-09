Zlata Adamovská: V životě jsem zvolila raději rozvod než vraždu. Svým dětem do vztahů nemluvím

„Mou postavu nedávno opustil manžel, protože si našel mladší. V kontextu toho příběhu, kdy si moje dcera Alex najde staršího chlapa (Marek Vašut, pozn. red.). To samozřejmě vytváří situace, které jsou někdy komické, někdy smutné, ale rozhodně jsou ze života. Ve filmu jsem milující matka, avšak se špatnou zkušeností s muži. Matka, která nechce, aby její dcera dopadla stejně, proto jí mluví do života víc, než je zdrávo. V životě svým dětem do vztahů nemluvím, myslím si totiž, že osobní zkušenost je nepřenosná a že si každý na tu svoji pravdu musí stejně přijít sám,” říká herečka s tím, že právě období, kdy se jí její děti narodily, bylo to nejkrásnější v jejím životě.

„Byla to kolikrát pěkná honička, ale jsem ráda, že jsem si to s nimi i přesto užívala. No a teď, když už jsou velké a soběstačné, si užívám víc klidu a děkuji osudu, že je mám. Naštěstí bydlíme všichni blízko sebe, takže se vídáme poměrně často. Zrovna dneska jsem jim upekla štrůdl a měly ho i s donáškou do bytu,“ prozrazuje Zlata.

Vnoučata nabijejí energií, ale také ji vysávají

Na koho se ve filmu můžeme těšit? Ve snímku hrají:

Hana Vagnerová, Marek Vašut, Tereza Rychlá (Krippnerová), Betka Staňková, Zlata Adamovská, Daniela Kolářová, Igor Orozovič, Marek Němec, Jan Čenský, Jiří Vyorálek, Albert Čuba, Vladimír Polák aj.

A jak to má s vnoučaty? „Když je pár dní nevidím, stýská se mi. Ale když je mám pár dní na hlídání, ráda je zase odevzdám dceři. Vnoučata jsou 2v1. Nabijí vás energií a zároveň ji z vás vysají. Ale bez nich by pro mne byl život o moc chudší,“ směje se.

V traileru Za vším hledej ženu postava Zlaty Adamovské říká větu: „O rozvodu jsem nikdy nepřemýšlela. O vraždě ano, ale o rozvodu nikdy!“ Jak k tomu přistupovala ve svém reálném životě? „Moje postava je zdrcená z rozvodu a na můj vkus až moc přenáší zášť vůči bývalému manželovi i na jiné muže a vztahy. Já jsem v životě zvolila raději rozvod než vraždu a myslím, že jsem udělala dobře,“ usmívá se Zlata.

Důležitá je rovnováha

Její léto bylo velice pracovní, pokud nenatáčela, hrála na divadelních prknech. Jaký je její recept na to, aby člověk takové tempo zvládl? „Podle mne se na člověku často podepíše stres, přepracovanost, nelad ve vztazích, taková vnitřní nerovnováha. Být v pohodě, zajímat se o život kolem sebe, ale zároveň nezlenivět a nevzdat touhu po zítřku je někdy pořádná fuška. Ale já říkám, že život je jen jeden a žádný den není nanečisto. Podle toho žiji a užívám si života hlavně směrem dopředu. Osobní energie pro mne začíná být vzácnou veličinou, tak se snažím s ní šetřit a nacházet způsoby jak ji dobíjet. Je to třeba relax v přírodě, práce na zahradě, pobyt v lázních a nebo třeba cestování. Člověk si takzvaně vyčistí hlavu a na další práci se těší. Udržování takové rovnováhy je důležité a já už vím, že se nesmím pracovně přetěžovat a proto si čas na odpočinek zahrnuji do svého pracovního diáře,” říká Zlata.

A jak říká, tak také udělala. „Na dovolenou jsme tedy s manželem odletěli až v září. Za přírodou do Kanady. Byl to pro mne úžasný zážitek, viděli jsme nádherná ledovcová jezera, hory, vodopády, dokonce i divoká zvířata. Medvěda jsme naštěstí nepotkali, to bych s vámi tenhle rozhovor asi nedělala.“

