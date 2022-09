Sára (31): Manžel si vodil milenky domů, trpěla jsem mu to. Pak mi ale začaly mizet šperky

Nedělat z toho druhého šaška. To bylo základní pravidlo, které po téměř deset let manželství drželo Sáru a Ivana pohromadě. „Když jsme byli spolu, nic jiného jsme neřešili. A když ne, toho druhého jsme se neptali, kde byl, s kým a co tam dělal. Pouze jsme se dohodli, že se nic, co by druhému vadilo, nebude dít veřejně na očích jiným lidem,“ vysvětluje pohledná blondýnka.

Nikdo se na nic neptal

Někomu se to může zdát absurdní. Páry, které spolu sdílí vše, to zřejmě nikdy nepochopí. „Nemám potřebu něco vysvětlovat. Nám to tak zkrátka vyhovovalo. Svoboda, přitom zázemí. V zásadních věcech jsme se o sebe mohli opřít a vzájemně se podržet. To je přeci také důležité.“

Sára věděla, nebo minimálně tušila, že její manžel má sem tam milenku. Vždy je ale střídal, s nikým nezůstal dlouho. „To se změnilo v létě před dvěma roky. Cítila jsem z jeho oblečení stejný parfém měsíce, pryč chodil i v téměř totožné časy. Asi byla vdaná, takže se někde scházeli tajně,“ myslí si Sára.

Našla svoji hranici

Nebylo to nic, co by odporovalo jejich dohodě. „Až do chvíle, kdy jsem začala mít pocit, že si ji vodí domů. To bylo naprosto mimo všechno, co bylo přijatelné. Pořád jsem to ale ještě nějak "kousala", říkala jsem si, že ho to stejně brzy přejde. Takže jsem mlčela a dělala, že o ničem nevím, Byla to chyba, to už si dnes uvědomuji.“

Z pohledu Ivana totiž Sára "povolila otěže" a ukázala, že nejspíš bude tolerovat naprosto všechno. „Zjistila jsem, že si ta ženská klidně půjčuje moje oblečení, dokonce i moje šperky. Tak to bylo vážně moc, to už šlo přes jakoukoli mez.“

Rozhodil mě, nemohla jsem ani mluvit

Když si o tom chtěla s manželem promluvit a zarazit to, čekal ji další šok. „Řekl mi, ať se do toho nepletu a hledím si svého. Že stejně všechny ty věci platil on. Což nebyla pravda, vydělávala jsem dost peněz a nebyla jsem na něm nijak závislá. Ale rozhodil mě tak, že jsem se tenkrát nezmohla na slovo.“

I když to nejprve vypadalo, že se i tato bouře přežene, opak byl pravdou. Do roka byli partneři rozvedeni, Ivan odcestoval a Sára o něm nemá informace. „Uvědomila jsem si, že už mu nemohu věřit. A bez důvěry takovýto vztah? To by nešlo.“

(v příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační)

