Aleš (30): Chci se vyspat s kamarádkou přítelkyně. Má ale divnou podmínku a nevím, zda kývnout

Manželství jim nic neříkalo. Přesto, že spolu už byli téměř pět let, podle Aleše o něm nemluvili snad ani jednou. „Děti možná ano, časem. Ale brát se? Ani jeden z nás k tomu nevidí žádný důvod, takže toto téma ani neotevíráme,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz podnikatel s tím, že je to jedna z mála věcí, na které se shodnou na "první dobrou".

Hádka a pak kompromis

Jinak je to u nich totiž jako na houpačce. „Asi máme oba rádi hádky, jinak si to nedokážu vysvětlit. A jsme horké hlavy, to rozhodně,“ usmívá se muž, pro kterého však byla jeho partnerka vždy na prvním místě. Musel si ale k rozhodnutí vždycky dojít sám, nesnášel, když ho do něčeho tlačila nebo s ním manipulovala.

Takže když po několikadenním dohadování konečně odjeli na prodloužený víkend, všechno bylo zalité sluncem. „Každý jsme původně chtěli někam jinam, na jiný počet dní. Nakonec z toho vzešel zajímavý kompromis a oba jsme se těšili na to, co nás čeká. Já v té době nevěděl, že tím, kdo čeká, je i Markéta.“

Cokoli za noc s ní

Když totiž dorazili na místo určení, Aleš zjistil, že Mirka stihla obvolat pár kamarádek a ty dorazily také. Některé s partnery, jiné bez. Mezi druhou skupinou patřila i modrooká blondýnka. „Hned jsem věděl, že ji chci. Byla úžasná. Za noc s ní bych dal cokoli. A jak jsme později zjistil, ani ona by nebyla proti.“

Když se vrátili domů, Aleš si začal s Markétou psát, po pár dnech se potkali. „Mirka jela na služební cestu, takže to byla ideální příležitost. Rovnou jsem zamluvil i pokoj v hotelu, po těch zprávách jsem hodně věřil tomu, že tam nakonec skončíme.“

Jaké však bylo jeho překvapení, když se k tomu Markéta postavila jinak. „Za prvé jsem zjistil, že je vdaná. Což by mi vůbec nevadilo, to je jasné. Ale ona řekla, že se se mnou klidně vyspí, ale napřed dáme trojku s jejím manželem a pak i s Mirkou. To jsem nečekal. Myslel jsem, že bude moje tajná milenka. Je to divná podmínka a nevím, jak ji splnit. Musím promyslet, jak to navrhnout Mirce.“

(V příběhu je na žádost čtenáře změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.)

KAM DÁL: Zákulisí seriálu ZOO: Chyby, které nedají divákům spát.