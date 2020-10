Těsto na ten nejlepší jablečný závin je jednoduché a oslníte s ním nejen rodinu. I náplň se dá výborně dochutit

Mnoho z nás peče jablečný závin z listového těsta. Je to poměrně snadné a rychlé, těsto se dá koupit v obchodě. Pak už stačí jen rozválet, naplnit a zabalit. Tohle opravdu zvládne i začátečník a výsledek snad ani nemá šanci se pokazit - snad jen delší pobyt v troubě by mu mohl uškodit. Jenže i takový závin z listového těsta se dá ještě vylepšit náplní, která se stane vaší nejoblíbenější.

Základní náplň známe všichni

Základní náplň v jablečném závinu tvoří nastrouhlaná jablka dochucená cukrem a skořicí, které před zabalením posypeme trochou strouhanky. Strouhanka je důležitá z toho důvodu, že nasaje šťávu z jablek, která potom ze závinu nevytéká. I takováto náplň už stačí k tomu, abyste s pomocí listového těsta v krátké době vykouzlili vynikající sladkost třeba k nedělnímu obědu.

Fantazii se meze téměř nekladou

Pro ty, kteří si chtějí i s přípravou takto jednoduchého zákusku dát práci a “vyšperkovat” ho, je připraveno nespočet možností a kreativitě se tady rozhodně meze nekladou. Jestliže budeme trvat na jablkové náplni (je ale možné zvolit i jiné ovoce, jako například švestky), můžeme do ní přidat pokrájené lískové ořechy nebo sekané mandle. Dodají závinu další chuť a zajímavou strukturu. Pokud máme oříšků dost, rozhodně nemusíme šetřit.

Rozinky nebo kokos

Dalším vynikajícím vylepšením jablečného závinu jsou také rozinky, které do náplně můžeme zamíchat buď suché, nebo je předem na chvíli namočíme do rumu. Nemusíme se bát příliš výrazné rumové chuti, po upečení zbyde jen zajímavý náznak.

Každý, kdo někdy zkusil do závinu přidat strouhaný kokos, určitě dosvědčí, že i tato zdánlivá drobnost má na výsledek velký vliv. Dostaneme trochu netradiční, ale velmi chutný zákusek.

Připravte si těsto doma

To vše se samozřejmě dá zabalit, jak bylo uvedeno, do listového těsta. Druhým možným způsobem je klasické domácí těsto, které si během chvíle připravíme sami. Jestliže se rozhodneme pro tento postup, můžeme si jistě vybrat z nepřeberného množství různých receptů, které jsou v základu stejné, ale mění se například poměr surovin nebo typ použitého tuku. My nabízíme jednoduché, ale vynikající těsto, na které stačí jedna kostka Hery, 400 gramů hladké mouky, 2 vejce, špetka soli a trocha mléka.

Jak na těsto?

Heru necháme chvíli venku z lednice, potom ji do mísy nakrájíme na plátky, abychom lépe zpracovali těsto, přisypeme a přilijeme ostatní suroviny (mléka opravdu jen trochu, případně můžeme vždy přilít) a ze všeho vypracujeme rukou hladké těsto. To ideálně necháme alespoň půl hodiny odpočinout, rozdělíme na tři díly a z každého vyválíme tenký plát, který poklademe náplní a zabalíme. Záviny z této dávky se bez problémů vejdou na běžně velký plech - a můžeme péct. Pozor ale: před vložením do trouby musíme každý závin na několika místech propíchnout zvrchu špejlí nebo vidličkou, Pokud bychom to neudělali, závin by se při pečení nafoukl a praskl. Závin pečeme v troubě na 160 °C, dokud nezezlátne. Stačí mu přibližně dvacet minut. A pak už nezbývá nic jiného než pozvat rodinu a klidně i sousedy.

