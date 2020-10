Marie Terezie byla dvacet let stále těhotná. Manžela milovala i přes jeho nevěry

O Marii Terezii většinou víme, že byla matkou šestnácti dětí. Takový počet jistě budí úctu, zvlášť když si představíme, že se narodily v rozmezí přibližně dvaceti let, kdy tedy byla s krátkými přestávkami neustále těhotná. Dospělosti se dožilo celkem dvanáct dětí, což v té době byl poměrně úspěch. A Marie Terezie uměla tohoto faktu také dobře využít - dcery provdala a syny oženila velmi výhodně. Vždyť sedm z nich později panovalo v ostatních státech. Volnou ruku ve výběru partnerů potomci rázné panovnice neměli - hlavní byl zájem monarchie. Dokud ale byly děti malé, snažila se jim věnovat, jak jen to šlo. Panovnické povinnosti ale mnoho času nedávaly.

Šťastný sňatek

Ostatně z vůle rodičů se provdala i samotná Marie Terezie. Měla ale v životě jedno velké štěstí, které se mnoha ostatním výše postaveným lidem tehdejší doby nenabídlo - svého manžela Františka I. Štěpána Lotrinského skutečně milovala a on ji také. Ostatně šestnáct dětí již o vzájemném porozumění svědčí.

Mladá láska

Budoucí manželé se potkali prvně v době, kdy bylo dědičce habsburského trůnu šest let a jejímu nápadníkovi patnáct. Příští zeť padl jejímu otci Karlu VI. hned do oka a jak se později ukázalo, byla to dobrá volba. Ani Marii ale nebyl lhostejný. Marii Terezii bylo osmnáct let, když ji František Štěpán požádal o ruku. Bylo to 31. ledna roku 1736 a 12. února už byla ve Vídni slavná svatba. Oslavy trvaly až do 14. února.

Hazard a dobré jídlo

Kromě svého manžela ale Marie Terezie měla ráda také hazardní hry a vzhledem ke svému postavení si mohla dovolit i vysoké sázky. I tuto zálibu sdílela s Františkem, takže se zdá, že kvůli tomu v panovnické rodině rozbroje nevznikaly. Stejně tak si oba dva dokázali vychutnávat dobré jídlo. Ze sladkostí si nejvíce oblíbila čokoládu, což ale samozřejmě neprospívalo její postavě.

Františkovy nevěry

I přes poměrně šťastné manželství se později František Štěpán dopouštěl nevěry. Dokonce si kvůli tomu pořídil ve Vídni i vlastní palác, který byl takovým příležitostem dokonale přizpůsoben. Matka jeho dětí se s každým dalším potomkem logicky měnila a z původně štíhlé dívky se stávala korpulentní dáma. Její manžel ale stále vítal hlavně ženy štíhlé a mladé. Marie Terezie se s jeho avantýrami z nutnosti smířila, i když určitě ne lehce.

Mravnostní komise

Kvůli jeho záletům dokonce nechala založit mravnostní komisi, která měla dohlížet na noční pořádek ve městě. Chtěla tak mít pod dohledem hlavně svého manžela, ale nedařilo se… František Štěpán se však i přes všechny svoje přítelkyně vracel domů do společné ložnice, na níž jeho manželka trvala, i když to v té době nebylo u panovnických rodů právě běžné.

Se smrtí manžela se nesmířila

Láska Marie Terezie k manželovi byla tak silná, že po jeho smrti v roce 1765 až do svého skonu o 15 let později zůstala bez dalšího manžela a nebyla viděna jinak než v černých šatech. Stres a smutek z Františkova odchodu, stejně jako problémy na politické scéně se podepsaly na jejím již tak chatrném zdraví. Když se pak na podzim roku 1870 nachladila, její plíce chorobu neunesly a panovnice, zasloužilá matka a manželka, zemřela.

