Rory z Gilmorových děvčat se rozvádí. Ani v seriálu neměla na lásku štěstí, skončila těhotná a opuštěná

Alexis nikdy své soukromí na odiv nedávala, přesto ji fanoušci milují. Má španělské kořeny, nádherné modré oči a v sobě zvláštní dobro, které ji přivedlo do popředí americké herecké scény, byť v žádném velkém trháku nezazářila. Rory Gilmorovou už jí ale nikdo neodpáře.

S Vicentem, svým budoucím exmanželem, se seznámila během natáčení seriálu Šílenci z Manhattanu. Tam si zahrála Alexis Vincentovu milenku a zřejmě se jim to natolik zalíbilo, že se rozhodli ve stejném duchu pokračovat i v osobním životě. Teď se ale potvrdilo, že manželství nevydrželo. Mají spolu syna, ale veřejnost jen spekuluje o jeho jméně, které nebylo nikdy potvrzeno. Narodit se měl na podzim 2015, veřejnost o tom ale dlouho nevěděla. Zkrátka tajnůstkáři.

O rozvod měl požádat Vincent

Podle dostupných zdrojů měl o rozvod požádat právě Vincent. Jak už ale tuto dvojici známe, detaily se zřejmě nikdy stejně nedozvíme. To by muselo u jednoho z nich dojít k pořádnému vzteku, aby cokoliv pustil do médií. Alexis je léta spíš jejich miláčkem než obětním beránkem. Na skandály ji neužije, přesto byla jeden čas na titulcích všech novin.

A to právě kvůli roli Rory Gilmorové, která začíná tím, že nastoupí na novou školu a trochu se v tom plácá. A ačkoliv se všichni těšili v seriálu na vzpomínaný Harvard, Rory nakonec ve čtvrté sérii nastoupí na Yale. Skoro to v těch amerických seriálech a filmech vypadá, že natáčet na univerzitě Yale, jedné členky Ivy Legue, je zřejmě zkrátka finančně výhodnější. Je ale vidět, že v pozdějších dílech už nejsou vnitřní prostory Yale tak zásadní, natáčí se hlavně v jejím pokojíčku, rádoby na koleji.

Ani v seriálu neměla na lásku štěstí

Ani v seriálu přitom neměla Rory na lásku štěstí. Deana opustila kvůli Jessovi, kterého si mimochodem zahrál Milo Ventimiglia, který jí byl nějaký čas partnerem i ve skutečném životě. Pár románků zakončila Rory v náručí zbohatlíka Logana, který ji na konci sedmé série požádal o ruku. Rory ho ale odmítla, prsten mu vrátila a vyrazila na kampaň Baracka Obamy jako novinářka.

O pár let později mu dělá milenku, ačkoliv Logan má před svatbou s někým jiným. Čtyři hodinové díly, které navázaly po několika letech na sedmou sérii, končily těhotenstvím Rory, o kterém Logan nevěděl... Opuštěná a těhotná skončila Alexis sice jen v seriálu, svého syna však bude zřejmě nadále vychovávat sama. Tak snad se s Vincentem alespoň rozejdou jako přátelé.

Zdroj: Gilmorova děvčata, netflix.com, nytimes.cz

