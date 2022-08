Nezastavitelný Vladimír Menšík považoval předvolání k rozvodu za vtip. K soudu nepřišel a pak hořce litoval

Jen těžko by se našel někdo, kdo by neznal jméno Vladimíra Menšíka a nevzpomněl si alespoň na jednu z jeho rolí. Děti si vybaví třeba pohádky, jako je Arabela, Princové jsou na draka a další, milovníci komedií mají na výběr z doslova nepřeberného množství filmů, ti, kteří vyznávají spíše snímky k zamyšlení, se mohou znovu podívat na film Dobří holubi se vracejí a všichni z nás, kteří pamatujeme ještě silvestrovské celovečerní pořady, si určitě pamatují, že silvestr bez Menšíka snad ani nemohl být. Vladimír Menšík seděl, vyprávěl zdánlivě banální příhody a diváci měli co dělat, aby se udrželi na sedačkách. Byl to zkrátka dar, který dokonale zužitkoval.

Miloval svoji rodinu

Takový byl Vladimír Menšík na jevišti a ve společnosti. Jaký byl ale v soukromí? Podle vyprávění jeho známých herců měl velmi rád svoji manželku Věru, se kterou se poznali už v dětství a jejich vztah později přerostl v lásku, která skončila mladým manželstvím. Z něj se narodily dvě děti, ale zatímco hercova milovaná žena Věra se rozhodla - tak, jak bylo i potřeba - věnovat se rodině, její manžel se doma zdržoval čím dál tím míň. Vytížený herec rád bavil přátele, s nimiž zůstával mimo domov. A paní domu jednoho dne došla trpělivost, což se Vladimíru Menšíkovi zdálo jako nemožné. Zkrátka si takovou situaci při své povaze nepřipouštěl

Rozvedl se asi jen omylem

Jenže pak jednoho dne přišla pozvánka k soudu, kde se mělo odehrát rozvodové stání. Vladimír Menšík takové předvolání podle všeho nepovažoval za nic, čím by se měl zabývat, snad se domníval, že jde o jeden z vtipů jeho ženy, o upozornění, že by měl přece jen zpomalit životní tempo. A tak pozvánku odložil a k soudu nepřišel. Jenomže jeho nepřítomnost nebyla na překážku ukončení manželství z moci úřední, a tak se také stalo. Je víc než pravděpodobné, že se herec velmi divil, když zjistil, že jeho milovaná Věra už skutečně není jeho manželkou.

S druhou ženou až do smrti

Svůj stesk po první rodině ale Vladimír Menšík nakonec překonal a znovu se oženil. Jeho druhá žena Olga měla pro hercovu povahu o něco více pochopení, i když se i tentokrát manželům narodily dvě děti, stejně jako v prvním případě. S druhou ženou už pak Vladimír Menšík svůj život dožil, i když ani v jeho poslední části neměl osud nijak jednoduchý. Alkoholové večírky byly časté, ale herec se rozhodl s tímto démonem bojovat a léčit se. Pak ale přišla nemoc, se kterou si už on ani lékaři neporadili. Zemřel v pouhých 58 letech nedlouho poté, co se naposledy uklonil divákům na jevišti. Svému hereckému životu tak zůstal věrný doslova do posledních chvil.

Zdroj: ČSFD, wikipedie

