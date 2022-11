V seriálu ZOO nemůže být chvíli klid. Další starosti pro Míšu Pecháčkovou

Kdo by nechtěl hrát v jednom z nejúspěšnějších současných seriálů na televizních obrazovkách? Své o tom ví Tomáš Klus, který je sice primárně muzikantem, čas od času si ale před nějakou tu kameru odskočí. Naposledy jsme ho mohli vidět například v úspěšné pohádce bratří Svěrákových Tři bratři, kde si dokonce zahrál spolu s Míšou Pecháčkovou, která v seriálu ZOO ztvárňuje Sid. Právě jí by se měl v dalších dílech dvořit a zasadit tak tvrdý klín mezi velkou lásku Haďáka a bohaté slečny Novotné.

Tomáš Klus má doma světici

Role milovníka Klusovi jistě půjde bravurně. Je to právě on, který kdysi vyšel na veřejnost s prohlášením, že všechny své partnerky, jakožto i Ewu Farnou nebo Veroniku Arichtevu a také svou manželku Tamaru, podváděl. Svou otevřeností v partnerských vztazích se nijak netají, ačkoliv má po svém boku doslova světici a Tamara všechny jeho eskapády přešla bez mrknutí oka. Pro mnoho párů, které potkal stejný osud, se tak rychle stali vzorem. Nejen proto dnes Tamaru mnoho žen obdivuje, sleduje na sociálních sítích nebo kupuje její knihy. Zkrátka to není žádná manželka z povolání, ale pořádná dříčka, která svému manželovi v popularitě směle konkuruje.

Do ZOO naskakuje podle informací serveru extra.cz ale i rybář Jakub Vágner, který by prý měl ztvárnit sám sebe. Ten se po jeho propíraném vztahu s modelkou Eliškou Bučkovou v médiích objevuje jen sporadicky, před časem ale vyšlo najevo, že pojal za manželku německou rybářku Claudii Darga, která mu porodila dceru Kayu. A vybral si znamenitě! Právě Claudia je považována za jednu z nejkrásnějších kaprařek, kterou svět má. Nikoho asi nepřekvapí, že jejich svatba proběhla stylově na řece Vltavě, a to v listopadu 2021.

Čekají Sid a Haďáka další komplikace?

V seriálu by měl Jakub hrát sám sebe a jeho blízkým přítelem bude prý právě Haďák. Bude to on, kdo po Klusovi vstoupí do života zamilované dvojici? Jen aby nakonec tvůrci s tolika novými postavami u diváků přeci jen nenarazili.

Už teď nemají dvojčata Tes a Izy Janečkovy silnou fanouškovskou základnu, spíše naopak. A to navzdory tomu, že jejich představitelky jsou nesmírně talentované dámy, které své role zvládají na jedničku. Divák je ale obecně tvor konzervativní a má raději ty dějové linky, na které je zvyklý už od počátku. I proto byl pro publikum takový problém, když zmizela oblíbená Eva Burešová a šla na mateřskou. S jejím návratem se však objevuje i mnoho spekulací, jak to vlastně s její postavou Viky dopadne.

Co už je ale teď jasné, je, že Tomáš Klus to zachraňuje svými energiemi z vesmíru! Na natáčení totiž prý šíří dobrou energii a tam, kde není, tam ji přivolává svým buddhistickým válečkem. Serveru extra.cz to prozradil blízký zdroj ze štábu.

