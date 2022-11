Demi Moore svou kariéru rozjela nahými fotografiemi. Nikdo by netipoval, že zítra oslaví už 60 let

Demi Moore si prožila v dětství mnoho. Biologický otec matku opustil ještě před jejím narozením. V rodném listě má zapsaného nevlastního otce Dannyho Guynese, který ale spáchal v roce 1980 sebevraždu. Její rodiče byli alkoholici, nechybělo ani domácí násilí. Demi přitom od dětství trpěla šilhavostí a nosila pásku přes oko. Následně podstoupila operaci. Trpěla ale také i dysfunkcí ledvin. Že bude jednou hvězda světového formátu, ji možná ani nenapadlo.

Nahé fotky byly najednou všude

Začalo to přitom nahými fotkami, které nikoho nezajímaly až do chvíle, než byla slavná. Poté, co Demi opustila školu, začala pracovat jako modelka a lechtivé snímky nafotila. Následně byly publikovány v německém časopise, později samozřejmě i v Americe. To už se ale blížil její filmový debut ve filmu Parasite.

Své příjmení nezískala náhodou. Po tom, co se přestěhovala do Los Angeles, potkala hudebníka Freddyho Moorea, kterého si vzala. Rozvedli se o šest let později. Dodnes si však ponechala jeho příjmení. A to navzdory tomu, že o dva roky později potkala Bruce Willise, do kterého se bláznivě zamilovala, vzala si ho po dvou měsících a následně mu porodila tři dcery – Rumer (1988), Scout LaRue (1991) Talluah Belle (1994).

Demi slaví šedesát!

Čtyři roky po narození třetí dcery začal pár žít odděleně a o dva roky později se rozešli. Mají ale perfektní vztahy a už kvůli svým dětem se spolu naučili báječně vycházet. Známá je také svým vztahem s mladším hercem Ashtonem Kutcherem, kterého si vzala v roce 2005. V listopadu 2011 se ale rozešli. Kutcher si v roce 2015 vzal herečku Milu Kunis. Ti prosluli svým výrokem o koupání dětí, kdy vyslali do světa své přesvědčení, že stačí jim opláchnout obličej, rozkrok a podpaží.

V pátek 11. listopadu 2022 oslaví hvězda filmů své 60. narozeniny. Nikdo by jí přitom takový věk rozhodně netipoval! Demi je ve skvělé formě a tělo má naprosto výstavní. Právem má kolem sebe stále nespočet obdivovatelů, kteří jí i k blížícím se narozeninám jistě rádi popřejí.

