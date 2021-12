Celebrity, které se nemyjí: Pitt, Depp, Roberts, Theron a Kutcher tak trochu zapáchají

Brad Pitt

Brad Pitt prý šetří čas a vodu. Režisér a herec Eli Roth, který si s Pittem zahrál ve snímku Hanebný Parchanti, v rozhovoru pro časopis People odhalil, že se hvězda "myje" vhčenými ubrousky.

„Já mám šest dětí. Všechno, co musíš udělat, je jen vzít pár vlhčených ubrousků a utřít si podpaží. Já na sprchování prostě nemám čas,“ prozradil údajně herec.

Johny Depp

Herec Johny Depp, který byl svého času ikonou téměř všech žen, prý, k překvapení všech, poměrně silně zapáchá...

„Většinou zapáchá, protože se zkrátka moc nesprchuje, je těžké být v jeho blízkosti. Na svou osobní hygienu příliš nehledí, není to jeho priorita,“ prozradil zdroj pro server news.com.au

Julia Roberts

Hvězda filmu Pretty woman Julia Roberts se prý více než o svou osobní hybienu stará o životní prostředí, odhalil to její bývalý osobní strážce.

„Julia Roberts se sprchuje jen velmi zřídka, chce šetřit vodu. Hodně se stará o životní prostředí,“ uvedl.

Charlize Theron

V rozhovoru s Davidem Lettermanem herečka Charlize Theron odhalila, že by se klidně vydržela nesprchovat celý týden. Dokonce poté i dodala, že by jí to vlastně zas až tak moc nevadilo, byla by prý „v pohodě“.

Ashton Kutcher

Americký herec Ashton Kutcher a jeho žena Mila Kunis mají zajímavý přístup k hygieně svých dětí. Těm se totiž podle páru dostane koupele pouze v případě, kdy je vidět, že jsou špinavé, jinak to podle nich zkrátka „nemá smysl“. Uvedli to v rozhovoru pro Armchair Expert podcast.

„Když na nich tu špínu přímo vidíte, tak je umyjte. Jinak to prostě nemá cenu,“ řekl v rozhovoru Kutcher.

