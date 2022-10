Brenda Spencer střílela do nevinných dětí, protože neměla ráda pondělky. Vzdala se pro hamburger z Burger Kingu

Jako mnoho dalších zločinců, ani Brenda o svém dětství nemluví v dobrém. Narodila se v dubnu 1962 v Kalifornii a vyrůstala v chudobě. Většinu svého času trávila s otcem Wallacem Spencerem, se kterým neměla mít dobrý vztah. O své matce mluvila tak, že „prostě nebyla“. Měla pověst problémového dítěte, navíc její otec byl sběratel zbraní. Dcera od něj zájem o tento koníček rychle pochytila. Ti, kteří ji znali, se nechali slyšet, že daleko neměla ani k drogám a krádežím. Ve škole ji často nikdo neviděl.

Chtěla se dostat do televize

Týden předtím, než její rukou zemřelo několik lidí, řekla svým spolužákům, že chce udělat něco velkého, aby se dostala do televize. Její zločin tak nebyl momentální pohnutka, ale pečlivě ho plánovala. A bohužel, svůj záměr naplnila. Zbývalo pár dní do chvíle, kdy vezme do ruky pušku a bezhlavě bude pálit do svých spolužáků.

Nechvalně proslula svým výrokem, že vraždila, protože nemá ráda pondělí, a proto si ho chtěla nějak zpestřit.

Když jednoho chladného lednového rána roku 1979 čekaly děti před branami školy Grover Cleveland v San Diegu, až je ředitel pustí dovnitř, ani náhodou netušily, co je čeká. Na druhé straně ulice je pozorovala Brenda Ann Spencer ze svého domu. Ten byl plný lahví od alkoholu a jedné špinavé matrace, kterou sdílela se svým otcem. Do školy ten den včas nedorazila, dokonce měla zapít svůj lék na epilepsii právě alkoholem.

Vzdala se za hamburger z Burger Kingu

Když se děti před branou seřadily a chystaly se rozeběhnout na své hodiny, začala Brenda nemilosrdně do svých spolužáků střílet. Ředitel Burton Wragg byl na místě mrtvý. Možná snad zázrakem nebylo žádné z dětí zabito, osm z nich bylo ale zraněno. Zasahující policista byl zraněn také. Brenda střílela z okna svého domu. Do davu střílela necelých 20 minut. Potom se zabarikádovala ve svém domě a zkrátka čekala.

Přivolaní policisté rychle zjistili, že výstřely vycházely z domu Spencerových. Na pomoc si přivolali vyjednavače, Brenda s ním ale odmítla komunikovat. Měla opakovat, že je ozbrojená, a pokud bude nucena opustit dům, začne střílet znovu. Šest hodin ze svého domu nevyšla. Nakonec se záchranným složkám vzdala. Jeden z vyjednavačů uvedl, že vyšla ven poté, co jí slíbil hamburger z populárního fastfoodového řetězce Burger King.

Chtěla rádio, otec jí koupil zbraň

Po útoku vyšlo najevo, že už ve škole jednou z pistole střílela. Tehdy měla nastoupit na psychiatrii, její otec ale odmítl s tím, že svou dceru zvládne sám. Když ho požádala o rádio (některé zdroje uvádí vysílačku), koupil jí zbraň, zřejmě zaslepen svým milovaným koníčkem. Právě tu použila Brenda k tomu, aby se dostala do televize. Podle ní byla darovaná zbraň symbolem, že si otec přeje, aby vraždila.

Advokáti se snažili u soudu prokázat nepříčetnost, to se jim ale nepodařilo. A ačkoliv jí bylo v době spáchání zločinu pouhých 16 let, vzhledem k závažnosti byla souzena jako dospělá. Podle dostupných informací byla odsouzena na doživotí s možností podmínečného propuštění po 25 letech. Během svého pobytu ve vězení žádala o propuštění několikrát, vždy jí ale bylo zamítnuto. Poslední měla mít v roce 2021. Pravděpodobně byla opět neúspěšná. Nedospělé vražedkyni je dnes 60 let.

