Nejhorší vrazi: Lidé jsou fascinováni zvrácenými zločiny. Série o Jeffrey Dahmerovi na Netflixu to dokazuje

Ač je to s podivem, čím zvrácenější zločin, tím více se o něm lidé touží dozvědět. Kdo ve své zvrácenosti Jeffreymu Dahmerovi směle konkuroval?

Vrah s krásnou tváří Ted Bundy

Za svou popularitu „vděčí“ Ted Bundy také tak trochu Netflixu. Zahrál si ho v populární sérii Zac Efron, který byl mimo jiné vybírán kvůli svému vzhledu. Ted Bundy byl totiž pohledný muž, do kterého by jeho zvrácenost nikdo netipoval. Násilník a nekrofil, který měl pregraduální stupeň vysokoškolského studia v psychologii, se doznal k vraždám nejméně 30 obětí. Celkový počet jeho obětí je však dodnes neznámý.

Jeho modus operandi spočíval v omráčení oběti úderem do hlavy a následném zaškrcení. Vraždil mladé ženy, které po útoku znásilňoval, mnohdy posmrtně. U několika žen provedl dekapitaci, tedy oddělení hlavy od těla. Některé z hlav si nechával jako trofej. O jeho činech byla natočeno mnoho dokumentů i filmů. Než vyšla pravda o jeho zvrácenosti najevo, byl považován za milého a inteligentního muže, který si snadno získal důvěru.

Robert William Pickton předhazoval své oběti prasatům

Jde o jednoho z nejhorších sériových vrahů v historii Kanady. Od dětství vypomáhal na prasečí farmě, kterou později zdědil. Přiznal se ke 49 vraždám žen, obviněn byl z 26. Ženy poutal, znásilňoval a mučil. Poté je škrtil. Pro vyšetřovatele byl tento případ pořádným oříškem. Pickton své oběti porcoval a předhazoval je prasatům. Forenzních důkazů tak bylo nedostatek. Kanadská vláda v roce 2004 dokonce uvedla, že existuje pravděpodobnost, že lidské maso míchal s masem hovězím a prodával ho veřejnosti.

I po odsouzení svou vinu odmítl. Žalobci tvrdili, že se policistovi v utajení přiznal právě ke 49 vraždám, spojovali ho však až s 69 případy zmizelých žen. Jeho činy vedly k nejrozsáhlejšímu vyšetřování v historii Kanady. Náklady byly odhadnuty na 70 milionů dolarů.

Jack Rozparovač

Dnes existuje jen málo těch, kteří jeho přezdívku "Jack Rozparovač" neznají. Lidé fascinuje po celá staletí, a to nejen proto, že se dodnes spekuluje o tom, kdo jím vlastně byl. Snad o žádném zločinci toho nebylo tolik napsáno a natočeno. Sériový vrah působil hlavně v chudé čtvrti Whitechapel a v přilehlých částech Londýna, a to ve druhé polovině roku 1888. Někdo tvrdí, že vraždil (až skoro romanticky) krásné prostitutky. Ti, kteří se jeho činy ale zabývali podrobněji, například stránka jack-the-ripper.cz, uvádí, že šlo o zoufalé ženy, které neměly na jídlo a na živobytí si musely vydělávat vlastním tělem, do bezvýchodné situace je tak uvrhl sám život. Obětem prořezával hrdlo, zohavoval jejich mrtvoly. Měly také vykuchané vnitřnosti.

Svou přezdívku získal podle dopisu pro Central New Agency, který měl údajně pocházet od osoby, která se k vraždám přiznala. Ti, kteří jeho zločiny dodnes zkoumají, se označují za Ripperology. V roce 2019 byla uveřejněna studie, která jako Jacka Rozparovače označuje Aarona Kosminskiho. Dříve však existovala teorie, která s vraždami spojovala dokonce prince Alberta Viktora, potomka následníka trůnu Eduarda VII.

Zdroj: jack-the-ripper.cz, wikipedia.org, novinky.cz

