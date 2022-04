Jedna z nejznámějších záhad anglického zločinu: Kdo byl Jack Rozparovač? Analýza DNA ukazuje na starého známého

Ve spisu whitechapelských vražd se dočteme o jedenácti obětech. O některých z nich lze s jistotou říci, že byly oběťmi Jacka Rozparovače, některé zřejmě mohly být a některé s největší pravděpodobností vůbec nebyly. Skutečné číslo zůstává dodnes záhadou a je předmětem opakovaného zkoumání tzv. ripporogy (historici i amatérští detektivové, kteří pátrají po stopách vraha, název pochází z anglického Jack the Ripper).

Jack Rozparovač byl pojmenován podle dopisu pro Central News Agency, který měl pocházet právě od osoby, která se k vraždám ve svých slovech přihlásila. Dnes se však spekuluje, zda dopis nebyl podvod. Skutečná identita vraha zůstává dodnes legendou a je předmětem mnoha konspiračních teorií.

Zločiny v nevěstincích byly opomíjeny

V roce 1888 se čtvrť Whitechapel stala dějištěm brutálních vražd pěti žen. Tisk, který tehdy barvitě a surově popisoval spáchané zločiny, bezesporu přispěl k vrahově nehynoucí slávě. Způsob provedení vražd naznačuje, že měl značné znalosti v oboru anatomie. Policie se již tehdy domnívala, že šlo s největší pravděpodobností o řezníka. Vrah posílal londýnské policii mnoho dopisů, ve kterých se vysmíval jejich práci a o dalších vraždách barvitě spekuloval.

Tato čtvrť byla toho času temným místem, které proslulo bídou, násilím a zločinem. A to zejména konaným vůči prostitutkám, kterých tu nebylo pomálu. Jednalo se o oblast, ve které žila velká populace Židů a Rusů, kteří zde podnikali. Bylo zde mnoho nevěstinců a o smrt nebyla nouze. Zřídkakdy se však o vraždách prostitutek psalo v tisku, ačkoliv šlo často o velmi brutální znásilnění zakončené vraždou.

Podezřelým byl i anglický král

Série násilných zločinů, která zastihla londýnskou čtvrť poprvé v srpnu 1888, se však přeci jen o něco vymykala tomu, na co tu byli lidé doposud zvyklí. Vyčnívala sadistickým řeznictvím i vykucháním tělesných orgánů. Vrah nejprve ženě podřízl hrdlo a poté její tělo zohavil. Některým ženám také zcela chyběly pohlavní orgány, což policii vedlo na stopu pravděpodobné nenávisti vůči prostitutkám. Historici si proto myslí, že Jack Rozparovač mohl trpět pohlavní chorobou a takto si vylévat svou zlost. Vraždy náhle ustaly téhož roku v listopadu.

Tehdejší královský lékař, slavní umělci a mnoho dalších jmen – to všechno byli možní podezřelí. Nikdo však nikdy nebyl obviněn a spekulace sílily. Mezi podezřelými byl dokonce syn královny Viktorie princ Eduard VII. To ale bylo později vyvráceno s tím, že v době vražd měl pobývat ve Skotsku. O více než sto let později však anglická záhada možná našla konečně své rozluštění.

Studie DNA ukázala na polského holiče

Novodobé možnosti studie DNA prokázaly, že by se mělo jednat o polského holiče Aaerona Kosminski. Odborníci z Liverpool John Moores University v roce 2019 analyzovali krvavé skvrny, které se našly na šále jedné z obětí, Catherine Eddowes. Vzorky porovnávali s žijícími příbuznými Kosminskiho. A tvrdí, že našli shodu. O polském holiči se přitom diskutovalo už pět let předtím, šlo tak v podstatě o "starého známého".

Šál, ze kterého byly vzorky odebrány, měl k odborníkům svou dlouhou cestu. V roce 1888 ho na místě činu jeden z policistů sebral pro svou manželku. V roce 2007 ho vydražil a získal do svého majetku podnikatel Russel Edwards. Jde přitom o jediný fyzický důkaz, který dnes máme k dispozici.

Jméno Kosminski není navíc žádnou novinkou. Podezřelý byl už v roce 1888, a to i proto, že se svými dvěma bratry pobýval jen kousek od míst, kde se vraždy udály. V roce 1891 byl pro svou nenávist k ženám umístěn do ústavu pro chorobně nemocné. Přesné sekvence DNA nebyly zveřejněny, jsou tak dodnes ti, kteří o identitě Jacka Rozparovače dále pochybují a studii nevěří. Totožnost vraha ani po takovém čase nelze s jistotou potvrdit.

Zdroj: jack-the-ripper.org, bbc.co.uk, independent.co.uk, history.com

