Agatha Christie záhadně zmizela jako postava z její detektivky. Co se stalo a proč nepoznávala ani vlastního muže?

První dáma světové detektivky se narodila v září roku 1890 v Anglii a jako dívka z tehdejší lepší rodiny dostala nejprve vzdělání doma a později ji rodiče vyslali studovat zpěv a francouzštinu přímo do Paříže. I když jí hudební nadání rozhodně nechybělo, nebyla právě typ na veřejné vystupování, a tak z pěvecké kariéry nakonec nebylo nic. Milovníci jejích napínavých příběhů si možná právě pomysleli, že se tak stalo zásahem šťastného osudu.

Mladý letec Agathu doslova okouzlil

Agatha se vrátila domů a tam na jednom z místních plesů potkala pohledného mladého letce Archibalda Christieho, který mladé ženě okamžitě učaroval. A to natolik, že se o dva roky později, přesně na Štědrý den roku 1914, vzali. Jenomže byla válka a svatba proběhla v době jeho krátké dovolené. Brzy musel znovu na frontu, ale ani Agatha nezahálela a pomáhala jako zdravotnice.

Úspěchy a životní jistoty...

Naštěstí válečná léta skončila a mladý pár se mohl společně přestěhovat do Londýna. Archibald povýšil, stal se z něj ministerský zaměstnanec. Jeho žena začala psát a svoje příběhy také publikovat. Čtenáři si je brzy našli a ukázalo se, že má opravdu velký talent. Už v roce 1920 vyšel také první ze série příběhů Hercula Poirota, detektivní román Záhada na zámku Styles.

Christinina pevná ruka se muži nelíbila

Rodina, do které přibyla dcera Rosalind, neměla o peníze nouzi, ale spisovatelka si dobře uvědomovala, jak mohou být takové chvíle a úspěch pomíjivé, a proto i v době hojnosti opravdu prvně držela otěže domácího hospodaření. Tak pevně, že se to jejímu muži přestalo zamlouvat a kromě své přísné ženy si našel také milenku - jak jinak, než svoji sekretářku. Jejich vztah brzy došel tak daleko, že se začalo schylovat k rozvodu. Psal se rok 1926 a rodinné štěstí Agathy Christie se chýlilo k definitivnímu konci.

Velká hádka jako začátek velké záhady

Agatha se o nevěře svého manžela dozvěděla a večer 3. prosince došlo k velké manželské hádce, kterou Archibald vyřešil odjezdem na víkend s přáteli - a se svojí milenkou. Jakmile ale odešel z domu, sbalila si kufřík i jeho manželka, dceru nechala na hlídání služce a vydala se do noci. Tím začal příběh jako vystřižený z některého z jejích románů.

Zatímco svědci objevili její auto v křoví nedaleko Newlands Corner v Guildfordu, po spisovatelce nebylo ani vidu, ani slechu. Auto přitom stále svítilo a uvnitř policisté našli Agathiny osobní věci. Byla unesena? Spáchala sebevraždu? Rozhodla se odejít a nikomu o sobě nedat zprávu? Byl to snad reklamní trik? Úvah kolovalo nespočet - a vlastně kolují dodnes.

Hledal každý, kdo měl nohy nebo věšteckou kouli

Vyšetřovatelé se okamžitě pustili do hledání, a rozhodně v tom nebyli sami. Slavnou spisovatelku se vydalo hledat na 15 000 lidí, mezi nimi soukromí detektivové, ostatní spisovatelé, ale také nejrůznější okultisté a média, která tvrdila, že jsou ve spojení se záhrobím. Policie vycházela také z dopisů, které nezvěstná spisovatelka zanechla svému muži, švagrovi a služebné, jenomže po celých jedenáct dnů bylo všechno marné. Až poté přišla konečně dobrá zpráva. Nebylo vyloučeno, že se Agatha Christie pod cizím jménem ubytovala v jednom z lázeňských hotelů v Yorkshiru. Všichni se hned vydali na místo a chybět nemohl ani její stále ještě právoplatný manžel.

Proč odešla z domova?

V hotelu, který se tehdy jmenoval Hydropathic, zjistili, že žena, která byla jednomu z číšníků povědomá z fotografií, a proto podal zprávu policii, se dokonce ubytovala pod příjmením manželovy milenky. To už by mohla být jen těžko úplná náhoda. A brzy se také ukázalo, že se skutečně jednalo o hledanou spisovatelku. Co se ale stalo, proč odešla z domova a nedala o sobě celých jedenáct dní nikomu vědět?

To dodnes nikdo nezjistil, ale vyloučeno není, že se dostala do velkého stresu, ve kterém mohou lidé doslova ztratit zdravý rozum. Očekávaný rozvod totiž nebyl tím jediným, co Agathu Christie v daných dnech trápilo. Další velkou ránou byla nedávná smrt její matky, a to už mohlo být na tuhle ženu zkrátka moc.

O záhadě mlčela do konce života

Navíc patrně podle lékařů, kteří ji následně vyšetřili, utrpěla otřes mozku, když její automobil havaroval. Z toho by mohly pramenit také další problémy, které královna detektivek měla v době, kdy ji manžel v hotelu oslovil. Agatha nebyla nejprve schopna jej vůbec poznat a jen těžko si uvědomovala, co se vlastně stalo. I když se někteří lidé už v její době přikláněli k názoru, že šlo jen o pokus přilákat k sobě a hlavně ke svému dílu pozornost a útěk z domova byl tedy pouhým zavrženíhodným reklamním trikem, další se nevzávali naděje, že jednou zjistí, co za záhadným zmizením autorky mnoha stejně záhadných příběhů stálo.

Světlo do celého příběhu i jeho rozuzlení mohla přinést jen ona sama, ale to se nikdy nestalo. Za neopakovatelnými jedenácti dny se zavřely těžké dveře trezoru mlčení a ani ve své autobiografii se o nich Agatha Christie nikdy nezmínila. A tak mají její příznivci dodnes o čem přemýšlet…

Zdroj: Historic-uk, NYTimes, wikipedie

