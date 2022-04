Horst Fuchs, teleshopingová superstar devadesátek: Co dnes dělá nejpodivnější prodavač všech dob?

Ještě než se dostal dostal Horst Fuchs do světa reklamy a prodeje i těch nejšílenějších produktů, vypadalo to, že se bude živit docela běžně bez velkého zájmu širšího okolí. Vyučil se karosářem, ale už kolem svých dvaceti let v sobě začal objevovat talent, který rozhodně neměl zapadnout. Nejprve ho lidé začali poznávat na trzích v jeho rodném Frankfurtu nad Mohanem, kde se objevil na pouličních trzích a už tam začal rozjíždět svoji pozdější úspěšnou show.

Věděl, jak na to...

Horstovi jeho podnikání díky schopnosti odhadnout, co na zákazníky zaručeně platí, začalo brzy vynášet natolik, že si mohl založit svoji vlastní společnost a začít zaučovat další prodejce, které posílal i do zahraničí, aby šířili jeho umění. Později ale usoudil, že mu bude přece jen o něco lépe v Rakousku a pod křídly společnosti jeho přítele Wernera Schleinzera - jistě, šlo o společnost WS International, na kterou pamětníci té doby jistě nezapomenou. Horst Fuchs se totiž se svým teleshopingem usadil hlavně právě v Československu.

Dokázal se nebrat vážně

Prodeje šly do neuvěřitelných čísel a Horsta Fuchse znal kdekdo. Bylo to něco nového, něco, na co se podívali i ti, kteří jím ve skrytu duše nebo i otevřeně opovrhovali (nebo se tak alespoň tvářili). K jeho oblibě nebo alespoň k budování “značky” využíval také svůj zjev. Snad nikdo jiný kromě skutečných hvězd showbyznysu se tehdy nedokázal ověsit tolika řetízky a prsteny jako právě on. Také naušnice a pestré barvy oblečení nebyly u člověka jeho věku a postavy nic obvyklého, a tak není divu, že se divákům doslova vryl pod kůži, i když ne všichni ho brali vážně. Ohromnou výhodou tohoto velkoprodejce snů byl fakt, že ani on sám netrval na nějaké upjatosti a nebyl přehnaně citlivý na svoji pověst. Dokázal si udělat legraci sám ze sebe a i to byla součást jeho mnohaletého vítězného tažení světem teleshopingu.

Internet všechno zničil

Zdálo se, že je zásoba koupěchtivých televizních diváků doslova nevyčerpatelná a Horst Fuchs i společnost, pro kterou byl doslova rodinným stříbrem, si vedla báječně. Jenomže i tady platí staré známé rčení: všeho do času. A také, že ano. Přišel rok 2007 a Horst se mohl snažit, jak jen mohl, ale expanze obřích zahraničních prodejních webů se zastavit nedala. Takovým adresám, jako E-bay nebo Amazon prostě televizní prodej konkutovat nemohl, ani s Horstem Fuchsem jako hlavní tváří většiny reklamních spotů. Zisky společnosti se propadaly tak dlouho, až byla s mnohamilionovým dluhem nucena vyhlásit bankrot.

Co dělá Horst Fuchs dnes?

Horst Fuchs ale ani tak z reklamy nezmizel, jen název společnosti, pro kterou má až doposud pracovat, se trochu změnil. Z WS International se stal WS Invention a jeho kreativním ředitelem není nikdo jiný než muž s naušnicí v uchu, prsteny na obou rukou a zlatými řetězy na krku.

Zdroj: de.wikipedia, oficiální web H. Fuchse (archiv)

