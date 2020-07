Sériový vrah Ted Bundy zavraždil desítky mladých žen. Některým sťal hlavu, jiné po smrti znásilnil

V 70. letech byl fenomén sériových vrahů něčím naprosto novým a pro lidi velmi znepokojivým a děsivým faktem. Přesto, že se již v této době objevovali vrahové, kteří několikanásobně zabíjeli z potěšení, opravdovou hrůzu lidem nahnal až Ted Bundy. Sám sebe vnímal jako zcela normálního člověka. Byl vždy upravený, dobře se oblékal a byl jednička v konverzaci s dalšími lidmi.

Nikdo si takto nepředstavoval člověka, který zabíjí mladé ženy, které často až posmrtně znásilní a zbaví se jejich těl v přírodě. Předstíral skromnost, ale zároveň byl typ člověka, kterého pozornost velmi přitahovala a potřeboval ji.

Šest těl na jednom místě

Když začaly mizet první ženy, nikoho to příliš neznepokojovalo. Až když se "zvláštní jev" rozšířil i do dalších okresů, začalo to být podezřelé. Bezpečnostní služby a média tehdy upozorňovaly mladé dívky ať jsou opatrné, neboť nebyly nalezeny žádné důkazy a svědci, kteří by mohli do případů vnést alespoň trochu světla.

Theodore Robert Bundy

- rodným příjmením Cowell

- doznal se k vraždám nejméně 30 obětí, celkový počet je ale neznámý

- nejméně u dvanácti žen provedl dekapitaci

- byl považován za jemného a inteligentního mladého muže

- Bundy sám sebe označil za „nejbezcitnějšího zkurvysyna, na kterého jste kdy mohli narazit“

Později policisté vypátrali, že vrah jezdí modrým Volkswagenem a říká se mu Ted, stále ovšem neměli dostatek důkazů, aby vypátrali onu osobu. Pouze předpokládali, že se tak v brzké době stane. Po několika měsících studenti lesnictví, kteří značkovali stromy na Taylor Mountain, našli lebku jedné zmizelé ženy pohozenou v lese. Policisté v této oblasti později našli ostatky dalších tří těl a během vyšetřování na místě činu bylo nakonec celkem nalezeno šest ostatků těl zmizelých dívek. Bylo jim v půrměru dvacet let.

První podařený útěk

V roce 1975, kdy vyšetřovatelé nashromáždili dostatek důkazních materiálů, byl Ted Bundy předvolán před soud. Vystupoval velmi aktivně a přicházel s nápady, jak situaci vyřešit. Před soudem se snažil vystupovat jako nevinný mladý člověk, kterého si museli s někým splést. Obhajoval se slovy: „Já jsem nic neudělal, jsem nevinný.“ Když ho zavřeli do věznice, tak byl naštvaný, pobouřený a většinu času strávil nad vypracováním své obhajoby.

Přesto, že byl obviněn z několika vražd, neměl Ted Bundy zvýšenou ostrahu, dokonce nebyl ani spoutaný. Brzy se mu tak podařilo utéct. Po pár dnech byl ovšem policií znovu chycen.

A znovu na svobodě

V roce 1977 znovu utekl z vězeňského zařízení skrze stropní otvor, který si sám vyřezal do sousední cely. Podařilo se mu najít ve stropě průchod, který vedl do bytu žalářníka. Pak už stačilo počkat, až bude byt prázdný, spustit se dolů a prostě odejít. Lidé to považovali za hloupý vtip, vzhledem k zabezpečení věznice. Bohužel to však byla pravda.

Jako Chris Hagen si pořídil nový domov v Tallahassee na Floridě a policisté začali znova zaznamenávat vraždy mladých žen, které byly udeřeny do hlavy nejčastěji předmětem ve tvaru paličky a po smrti znásilněny. Objevovaly se také známky po kousnutí a v několika případech byla oddělena hlava od těla. V roce 1978 byl znovu chycen a ve vězení mu byla diagnostikována mentální porucha. Sám tvrdil, že neumí projevovat empatie a že nedokáže milovat.

Konec lidské zrůdy

O rok později byl obžalovaný z několika vražd a později tentýž den také odsouzen k trestu smrti. K vraždám se nikdy skutečně nepřiznal, avšak dvěma novinářům se podařilo nahrát jeho výpověď o průběhu vražd, kde o sobě mluvil v třetí osobě. Byl si totiž dobře vědom, že pokud o této situaci bude takhle hovořit, nebude možné to použít jako důkaz o přiznání k vraždě. Přesto se nashromáždilo tolik důkazů proti němu, že soud rozhodl o trestu smrti na elektrickém křesle. Bundy se odvolal, ale marně.

Přesto, že se pár dní před rozsudkem elektrického křesla rozhodl přiznat ke svým činům, v domnění, že by mohl být jeho trest odložen, byl popraven 24. ledna 1989 ženskou popravčí. Jeho poslední slova byla: „Rád bych věnoval všechnu svoji lásku mojí rodině a mým přátelům“.

Spekuluje se, že vraždil už jako teenager. Jeho první doloženou obětí však byla osmnáctiletá Karen Sparks, tanečnice a studentka Bundyho almy mater. Ve spánku ji omráčil kovovou tyčí, kterou ji pak dlouho znásilňoval. Na dívce to zanechalo trvalé následky.

Náš syn je nejlepší na světě

V roce 2019 vstoupil na filmová plátna film Zlo s lidskou tváří, jež byl inspirován jeho příběhem. Do role vypravěče byla vsazena jeho přítelkyně, která o jeho vedení dvojího života neměla ani potuchy. Ve stejném roce byl uveden také dokument Výpověď Teda Bundyho: Rozhovory s vrahem. „Náš syn je nejlepším synem na světě. Byl to úplně normální, bystrý chlapec,“ zaznívá v dokumentu hlas jeho matky.

Tento dokument se snaží odhalit, jaký měl Bundy motiv a umožňuje divákům se lépe vcítit do jeho osobnosti, pochopit, proč dělal, to, co dělal a zároveň slouží jako varování pro všechny mladé ženy a dívky. Mimo jiné byla napsána o Tedově biografii také kniha a natočeny další dokumenty a celovečerní filmy.

