Zabiják od Zelené řeky: Gary Ridgway lákal prostitutky do auta na fotky svého syna

Dětství neprožil Gary šťastně. Jeho matka byla despotická, navíc ho trestala a ponižovala za noční pomočování. V dospělosti ji právě za tohle nenáviděl. Jeho IQ mělo hodnotu 82, na střední škole musel dvakrát opakovat jeden ročník. Jeho spolužáci ho ale popisují jako příjemného chlapce, byť trochu zapomnětlivého. Co se v něm skrývá, nikdo netušil. V roce 1969 nastoupil do firmy Kenworth Truck, ve které pracoval až do svého zatčení v roce 2001.

poprvé bodnul chlapce, který to přežil, Když v 16 letech, který to přežil, řekl : „Nevím, proč jsem to udělal. Jen jsem chtěl vědět, jaké to je, někoho zabit.“

Vrah, který toužil po rodině

Než střední školu vůbec dokončil, přidal se k námořnictvu a byl poslán do Vietnamu do války. Během svého působení tam byl svědkem mnoha krutých bojů. Když se vrátil, tak se také oženil. Některé prameny uvádějí, že dvakrát, další pak, že třikrát. Jisté ale je, že právě se druhou ženou zplodil syna Matthewa.

V letech 1980 do roku 1990 zabil podlé své výpovědi 71 žen v okolí Seattlu a Tacomy. Za oběť mu padly většinou prostitutky, které vlákal k sobě do auta. Aby mu důvěřovaly, ukazoval jim fotografie svého syna. Po sexu je uškrtil. Později k tomu používal už i kravatu nebo strunu. Někdy je dokonce znásilnil po smrti. Jejich těla házel do řeky, proto zabiják od Zelené řeky.

Ted Bundy byl úspěšnější než FBI

V roce 1980 byla založen skupina "Green River Task Force", která začala vraždy vyšetřovat. K jejímu úsilí se přidal i jiný sériový vrah Ted Bundy, který tou dobou už čekal ve vězení na popravu. Sestavil takový profil vraha, který se později ukázal lepší než od expertů z FBI. Jako jediný přišel s teorií, že vrah je nekrofil a doporučil hlídat místa, kde se nalezla těla. Avizoval, že se k nim vrah vrátí.

Podezřelým se Ridgway stal o tři roky později, když byl spatřen s prostitutkou, která byla později nezvěstná. Navíc se vědělo, že v takové společnosti nebyl poprvé. Policie ale žádný důkaz neměla, a tak zadrženého Ridgwaye museli propustit. O další rok později prošel na polygrafu bez problémů.

Polygraf je přístroj, který zaznamenává fyziologické veličiny (krevní tlak, srdeční puls, dýchání, velikost zornice oka, elektrický odpor kůže apod.), když jsou člověku kladeny otázky. Funguje na předpokladu, že lež člověka dostává do stresové situace, na kterou jeho tělo reaguje.

Udělal ale osudovou chybu. O tři roky později dal policii vzorek vlasů a slin. Tehdy ještě netušil, že to bude přímý důkaz, který ho za 14 let pošle za mříže. Jeho vzorky DNA byly v roce 2001 porovnány se vzorky nalezenými na čtyř objevených tělech. Nesly stejnou genetickou informaci.

Nakonec se dohodl s vyšetřovateli, že pokud se přizná, nedostane trest smrti. Byl obviněn ze 48 vražd, ke 49. se přiznal až v roce 2011. Na všech pravděpodobných 71 vražd nebyly důkazy.

