Dětská vražedkyně Mary Bell dostala novou identitu: Dcera o minulosti matky 14 let nevěděla. Pravdu jí řekli bulvární novináři

Mary Bell je britská vražedkyně, narozena v květnu 1957. Své zločiny páchala ještě jako dítě. Nevyrůstala ve stabilním rodinném prostředí. Její otec není znám a matka se živila prostitucí se specializací na násilné sexuální praktiky. Údajně dokonce nechala Mary svými klienty zneužívat, a to když jí bylo pouhých pět let. Jako malá se měla pokusit o sebevraždu předávkováním a začala také týrat zvířata.

Usvědčující vzkaz

V pouhých čtyřech letech byla matkou prodávána na orální sex, když byla později starší, tak cokoli, co si muži řekli a za co byli ochotni zaplatit. Ještě před dovršením deseti let regulérně pracovala v sexuálních službách. Matka prý dokonce nechávala muže, aby ji dusili. Později Mary dusila ostatní děti. Lidé ze sousedství ale vypověděli, že když ji požádali, vždy toho nechala.

Jistá je však vražda čtyřletého Martina Browna. To se však prokázalo až později. Kdo by podezíral jedenáctiletou holčičku z vraždy? Mary ale zřejmě dopadnout být chtěla, protože se s kamarádkou vloupala do školky, kde nechala vzkaz usvědčující ji z vraždy. Ani tak ji ale nikdo nebral vážně.

Dítěti zohavila genitálie

Kdyby tehdy někdo uvěřil, že je malé dítě schopno tak hrůzného činu, mohl Brian Howe ještě žít. Právě toho o necelý měsíc později zavraždila uškrcením. Ještě ten den se na místo činu vrátila, nůžkami do jeho kůže vyřezala písmeno „M“ a zohavila mu genitálie. S jeho únosem jí pomohla kamarádka, u které se později neprokázalo, že by vraždila, a tak byla osvobozena.

U smrti Briana si byla policie jista, že byl uškrcen jiným dítětem. A tak začala ty místní vyslýchat. Mary prozradilo, že si později u výslechu vymýšlela historky o Brianovi a nůžkách. Právě o těch ale policie nikomu jinému neřekla, a tak to mohl vědět jen vrah.

Chtěla, aby se o ní napsala kniha

Mary poslali do nápravného zařízení, po dovršení šestnácti let byla v ženské věznici. Když ji bylo 23 let, byla propuštěna. Dostala novou identitu, živila se jako servírka a porodila dceru. Té svou hrůznou minulost nikdy nesvěřila, až do chvíle, kdy ji vypátrali bulvární novináři. Stalo se tak roku 1998, kdy se poté musela skrývat, aby svou identitu utajila. Novináři tehdy vystopovali jejího manžela a postavili si před jejím domem tábor. Bell dostala ochrannou vazbu a byla skryta na tajné adrese. Dokud se před domem novináři neobjevili, její dcera nic netušila.

Její anonymitu měla narušit údajná spolupráce na knize autorky Gitty Sereny, která byla uznávanou investigativní novinářkou. Ta jí popisovala jako zlomené dítě, a nikoliv zločince. Byla přesvědčená, že se děti nerodí zlé. Po odhalení identity se policie snažila získat zpět peníze, které Bell za svou účast na knize obdržela, už byly ale dávno utraceny. Tehdejší britský premiér Tony Blair vydal veřejné prohlášení, ve kterém odsoudil, že Mary Bell na svých zločinech vydělává. Přesto v roce 1998 vyšla kniha s názvem Cries Unheard: The Story of Mary Bell.

Později si ona i její blízcí znovu změnili jméno a někde zkrátka žijí…

Zdroj: medium.com, wikipedia.org, theguardian.com

