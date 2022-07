Nejbrutálnější vrah v novodobých dějinách: Oběti znásilňoval kovovou tyčí, odřezával jim genitálie nebo pálil oční víčka

Když policisté zatýkali Krafta, mysleli si, že mají v rukou opilce za volantem. Ve skutečnosti se jim dostal do rukou jeden z nejbrutálnějších vrahů novodobých dějin. Zabíjel především mladé stopaře ve věku od 13 do 35 let. Jeho oběti jsou známy proto, že vlastnil seznam smrti, ktreý našli vyšetřovatelé v jeho autě. Celkem 21 obětí z 67 nebylo nikdy nalezeno.

Své oběti sadisticky mučil

Kvůli způsobu provedení vražd umíraly jeho oběti pomalou a bolestivou smrtí. Své oběti opil, podal jim například válium nebo zolpidem (trankvilizéry) a poté je mučil, za živa jim řezal genitálie, končetiny i prsty, spaloval jim kůži, znásilňoval je nebo vypichoval jim oči. V některých případech jim dokonce roztrhl konečník kovovou tyčí.

V některých případech je také dusil hlínou nebo ponožkou, dokonce vrazil své oběti do penisu 20 centimetrů dlouhé koktejlové míchátko, které proniklo až ke konečníku. Oční víčka svým obětem sežehával autozapalovačem, vypaloval jim oční bulvy nebo jim pálil bradavky i genitálie. Po útoku své oběti rozřezal a pohazoval je u kalifornských dálnic.

Byl úspěšným programátorem

Nikdo by ho na takovou bestii netipoval, naopak. Byl to vysokoškolsky vzdělaný muž, ktreý při opakovaných testech vykazoval hodnotu IQ 129 bodů. První zvrat v jeho osobnosti viděli vyšetřovatelé v momentu, kdy si přivydělával jako číšník v gay baru. Právě tam se stal závislým na lécích.

Jeho seznam obětí, na kterém bylo celkem 62 záznamů, fascinuje amatérské hledače dodnes. Už několik let si vyměňují informace, kde by se mohla nalézat těla nevyřešených vražd, případně se snaží rozklíčovat další okolnosti.

Důkazy byly, přesto vinu popírá a svaluje to na homosexualitu

Kraft byl během procesu konfrontován s celkem jasnými důkazy. Byly u něj nalezené "trofeje obětí", jako boty, fotografie, holící sada nebo fotoaparát. Dokonce na místě vraždy Marka Halla z roku 1975 byl nalezen úlomek skla s jasným Kraftovým otiskem.

Navzdory jasným důkazům svou vinu popírá, přesto byl 29. listopadu 1989 odsouzen k trestu smrti v plynové komoře. Dosud ale na výkon trestu čeká, a to zejména kvůli četným odvoláním. Souběžně si odpykává doživotní tresty za znásilnění a trvalé zmrzačení.

Autora knihy o svém případu dokonce zažaloval za poškození jeho dobrého jména. Soud ale žalobu zamítl. Motiv nebyl nikdy objasněn. Předpokládalo se, že Kraft coby homosexuál ve skutečnosti homosexuály nenáviděl a tímto způsobem si vybíjel zášť. Zároveň ho vzrušovala kontrola nad obětí, se kterou si dělal, co se mu zachtělo. Při vyjmenování vražd a podrobností o nich se Kraft u soudu usmíval...

Zdroj: Wikipedia.org, novojicinsky.denik.cz

