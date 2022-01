Barman prozradil, co nalévá do piva neslušným zákazníkům. Nyní čelí naštvaným davům

Pokud si nejste jistí, jestli vás hospodský, u kterého si objednáváte pivo, má v oblibě nebo ne, raději si na něj počkejte u výčepu. V opačném případě se vám totiž také může stát, že vám na stole přistane něco, co vypadá jako pivo, chutná jako pivo, ale rozhodně to není to, co jste si objednali.

To, že je s vaší třetinkou zlatavého moku něco v nepořádku, zjistíte, až když zahlédnete, jak se na vás barman podezřele usmívá.

Jeden z barmanů totiž na sociální síti TikTok odhalil svůj tajný trik, pomocí kterého se vypořádává s neslušnými zákazníky.

Svou metodu nazývá "nápoj z odkapávače". Nešťastlivcům, kteří se k obsluze baru nechovají zrovna přátelsky, totiž jejich pivo obohatí o tekutinu z odkapávací nádoby, kde se hromadí veškeré nápoje, které nad ním barmanovi ukápnou.

Ve videu svou pomstu hulvátům názorně demonstroval. Vzal černý kontejner, který slouží ke sběru veškerých rozlitých tekutin, a nalil ho do půllitru. Do popisku ke sdílenému příspěvku dokonce napsal „Tohle není vtip“, aby si všichni uvědomili, že jejich neslušné chování může mít následy i tam, kde byste je nejméně čekali.

U videa se okamžitě objevily stovky komentářů od zákazníků podobných podniků, kteří byli touto metodou zadostiučinění naprosto znechuceni a nešetřili kritikou.

„Radši bych vypil moč,“ vyjádřil se ve videu jeden z uživatelů na sociální síti.

„Teď se trochu bojím někomu věřit,“ napsal další.

Pokud tedy máte ve zvyku v hospodě neděkovat, odsekávat, chovat se povýšeně a tak dále, radíme vám toto chování si příště dobře rozmyslet. Klidně se také totiž může stát, že tuto metodu pomsty aplikují na čepováni piva i ve vaší oblíbené hospodě.

