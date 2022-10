Minisérie o Ivetě Bartošové se dočká pokračování: Únos i první zkušenost s bulvárem v devadesátkách. Co se tenkrát stalo?

Už v příštím roce se diváci mohou těšit na druhou sérii seriálu Iveta, který mapuje soukromý život, a také kariéru populární zpěvačky Ivety Bartošové. Informace o pokračování prosákla na veřejnost ještě dříve, než ji vůbec zveřejnila televize Nova. Jedna z castingových agentur totiž hledala dvojníka Artura Štaidla, syna Bartošové a zesnulého Ladislava Štaidla, což některým médiím neuniklo - a fanoušci byli nadšení! Artur by se měl v miniseriálu objevit jako miminko a poté dvouletý chlapeček.

Artur Štaidl se médií straní

Dnes je z něj již mladý dospělý muž, který v říjnu oslavil 26 let. A ačkoliv už ani jednoho z rodičů nemá po svém boku, vzpomíná na ně s láskou. S ohledem na minulost se Artur veřejnosti straní a v médiích vystupuje jen zřídka. V poslední době zveřejnil na svých sociálních sítích, že studuje psychologii. Některé zdroje uvádí, že po svém otci, který zemřel v roce 2021 na komplikace po prodělání covidu, zdědil velký majetek.

Plavovlasá zpěvačka se zapsala do srdcí fanoušků svým medovým hlasem a vzhledem nevinné dívky z Beskyd. Zažila ale také mnoho skandálů, díky kterým byla několikrát na předních stránkách bulváru. V devadesátých letech se Česko teprve učilo, co obnáší být v zájmu médií, a Iveta měla tehdy šanci si to okusit na svou kůži hned mezi prvními.

Skandální únos Ivety Bartošové

Na přelomu května a června 1994 žila celá země únosem Ivety Bartošové. Zmizela z povrchu zemského a ani její partner a manažer Ladislav Štaidl nevěděl, kde je. Objevila se po dvou týdnech a právě tehdy obvinil Štaidl Romana Třísku, že Ivetu znásilnil. A skandál, který nakonec skončil až u soudu, byl na světě.

Šuškalo se, že ačkoliv tehdy tvořila zpěvačka se svým manažerem pár už 8 let a žili spolu ve vile v Apolinářské ulici, ten odletěl do Las Vegas a Ivetu nechal v Čechách samotnou. Údajně ho to do Ameriky táhlo za krásnou mladou krupiérkou. Nikdo neví, co se tehdy ale doopravdy stalo a co bylo příčinou celé kauzy.

Bylo to dobrovolné, tvrdil údajný únosce

Bartošová to však popisovala velmi barvitě. Tříska jí měl tehdy přijít opravit telefon, doporučila jej Ivetě sousedka. To je poslední, na čem se dvojice shodla. Tříska ale tvrdil, že měl zjistit, zda zpěvačku někdo neodposlouchává. „Že mě zaměřujou a chtějí zlikvidovat. Nastrčil tam i nějaké červené světýlko, před kterým jsem začala utíkat,“ řekla Iveta ve své knize. Odešla s Třískou do jeho pražského bytu, poté na chatu u Českých Budějovic. Tam ji měl omámit léky, přivazovat k topení, aby ji nevysledovali mimozemšťani, a vykonávat na ní své sexuální choutky.

Tříska ale od počátku tvrdil, že vše bylo činěno se zpěvaččiným souhlasem a o nedobrovolném sexu nemůže být řeč. Údajně se do zpěvačky zamiloval a ona, prožívající krizi ve vztahu, se jeho citům nebránila. Zpěvačka si měla z celého incidentu odnést trauma, kvůli kterému nebyla léta schopna pohlavního styku. Překonat se měla jen kvůli touze po dítěti. Její a Štaidlův syn Artur se narodil v roce 1996.

Následný soud trval dva roky, Tříska byl však zproštěn všech obvinění. Podle rozhodnutí soudu byla všechna tvrzení zpěvačky o únosu nepravdivá. Podobná situace se opakovala ještě o pár let později, v létě 2013. Když žila zpěvačka s Josefem Rychtářem, objevil se Zdeněk Macura, který s Bartošovou odjel do Itálie. Tam ji po několika dnech předal jejímu expříteli Dominiku Martuccimu. Rychtář tehdy obvinil Macuru z únosu a z toho, že Ivetě podává sedativa, nakonec násilím vtrhnul Martuccimu do domu a zpěvačku si odvezl zpět do Uhříněvsi. O rok později zde spáchala sebevraždu skokem pod vlak.

Česko se v devadesátkách o bulváru teprve učilo, řekl režisér

Druhá série Ivety přinese tak jiskřivá devadesátá léta, ve kterých se Ivetě začínají plnit sny a zároveň životní strasti, kterým musela čelit. „V té druhé sérii už sledujeme sebevědomou mladou ženu, která postupně dosahuje všeho, po čem kdy toužila – má rodinu, kariéru, úspěch. To vše v době, kdy se Československo teprve učí, co jsou to bulvární média a jak fungují.

S odstupem času je příznačné, že aktérkou jednoho z prvních porevolučních skandálů, jež plnil titulní strany tehdejšího bulváru, byla právě Iveta Bartošová,“ řekl režisér a scenárista minisérie Iveta Michal Samir. Přinese pohled na dobu plnou ocenění, významných rolí v muzikálech, filmech i její soukromý život. V roli Ladislava Štaidla se znovu představí Ondřej Brzobohatý, Ivetu ztvární Anna Fialová, její sestru Eliška Křenková.

Zdroj: Voyo, blesk.cz, extra.cz, wikipedia.org, CSFD.cz

KAM DÁL: Aneta Krejčíková z Ulice: Za mlada sbalila v seriálu učitele, teď čeká na svatbu. Svým přístupem k tělu inspiruje.